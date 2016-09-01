Aus Word zum PDF: Links und Textmarken übernehmen

Klicken Sie auf Veröffentlichen, wird das Dokument als PDF exportiert. Die Kapitel im Inhaltsverzeichnis und die von Ihnen gesetzten Links funktionieren wie gewünscht.

Hinweis: Falls Sie eine professionelle PDF-Erzeugungs-Software installiert haben, wird diese ebenfalls eine Option bieten, die Textmarken und Links ins PDF mitzunehmen. Etwa Adobe Acrobat Pro fügt im Datei-Menü von Word sogar den Befehl Adobe PDF erstellen hinzu. Mit diesem kommen die Textmarken und Inhaltsverzeichnis-Sprungziele sogar standardmässig mit. Achten Sie auch bei deren Exportdialogen auf allfällige Optionselemente. Mit kostenlosen oder sehr billigen PDF-Printern wie z.B. dem Foxit PhantomPDF Printer funktioniert das allerdings häufig nicht; da verwenden Sie mit Vorteil die Word-eigenen Werkzeuge. (PCtipp-Forum)