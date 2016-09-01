Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
1. Sep 2016
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Aus Word zum PDF: Links und Textmarken übernehmen

Sie haben ein Dokument mit Textmarken und dokumentinternen Links. Wie bekommen Sie diese in ein PDF hinein?

Hier gehts in Word 2016 zur Exportfunktion

© Quelle: PCtipp.ch

Erstellen Sie wie gewohnt Ihr Word-Dokument inklusive Kapitelüberschriften, Textmarken und dem Inhaltsverzeichnis. Wie Sie Textmarken einfügen und diese an anderen Stellen in Ihrem Dokument verlinken, lesen Sie in diesem Artikel. Speichern Sie Ihr Werk. Sie hätten gerne, dass die Verlinkungen in einem zu erstellenden PDF ebenfalls funktionieren. Das geht in Word 2016 sogar mit Bordmitteln.

Hier gehts in Word 2016 zur Exportfunktion

 © Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Öffnen Sie in Word 2016 via Datei den Befehl Exportieren. Wählen Sie PDF/XPS-Dokument erstellen.

Wählen Sie beim Dateityp «PDF» und tippen Sie allenfalls bereits den gewünschten Dokumentnamen fürs PDF ein, warten Sie aber noch mit dem Klick auf Speichern. Besuchen Sie hier erst die Optionen

Beachten Sie die Schaltfläche Optionen

 © Quelle: PCtipp.ch

Aktivieren Sie die Option «Textmarken erstellen mithilfe von». Jetzt müssen Sie entscheiden, ob Sie diese aufgrund der Word-eigenen Kapitelüberschriften oder anhand der Word-Textmarken setzen wollen. Hierfür gut zu wissen: Weil die Überschriften ebenfalls von Haus aus mit Textmarken versehen sind, können Sie diese auch verwenden, obwohl Sie für die Kapiteltitel keine eigenen Textmarken gesetzt haben.

Aktivieren Sie den Export der Textmarken

 © Quelle: PCtipp.ch

Klicken Sie auf Veröffentlichen, wird das Dokument als PDF exportiert. Die Kapitel im Inhaltsverzeichnis und die von Ihnen gesetzten Links funktionieren wie gewünscht.

Hinweis: Falls Sie eine professionelle PDF-Erzeugungs-Software installiert haben, wird diese ebenfalls eine Option bieten, die Textmarken und Links ins PDF mitzunehmen. Etwa Adobe Acrobat Pro fügt im Datei-Menü von Word sogar den Befehl Adobe PDF erstellen hinzu. Mit diesem kommen die Textmarken und Inhaltsverzeichnis-Sprungziele sogar standardmässig mit. Achten Sie auch bei deren Exportdialogen auf allfällige Optionselemente. Mit kostenlosen oder sehr billigen PDF-Printern wie z.B. dem Foxit PhantomPDF Printer funktioniert das allerdings häufig nicht; da verwenden Sie mit Vorteil die Word-eigenen Werkzeuge. (PCtipp-Forum)

Kommentare

PDF Drucker Kummerkasten Office Software Windows & PC Software & Tools
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren
Neues Honor-Logo
News
Honor: Neues Logo und der Wandel zum KI-Ökosystem-Anbieter
Der Technologiekonzern Honor hat sein neues Markenlogo vorgestellt. Es soll für die Ambiotionen stehen, mit denen sich der Smartphonehersteller zum Anbeiter eines offen KI-Geräte-Ökosystems transformieren will.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur
News
Bundesnetzagentur übernimmt die KI-Aufsicht in Deutschland
Die Bundesnetzagentur übernimmt ab sofort die zentrale Rolle bei der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung in Deutschland und wird damit zur Marktüberwachungsbehörde, Anlaufstelle und Beschwerdestelle.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare