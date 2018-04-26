Benchmarks: Was taugen Tests, was bedeuten die Werte?

Der GPU-Leistungstest ist ein klassisches Werkzeug unter Gamern. Der Benchmark spielt eine meist dreidimensionale Szene ab, in der diverse 3D-Berechnungen von der Grafikkarte (GPU) durchgeführt werden müssen. Üblicherweise beinhaltet der Test so viele aktuelle 3D-Techniken wie möglich, um ein breites Bild über die Leistungsfähigkeit des Grafikprozessors zu erhalten, Bild 1. Anders als beim CPU-Test ist die visuelle Komponente beim GPU-Test zentral. Somit können Sie als Nutzer die 3D-Szene mitverfolgen und etwaige Ruckler live nachvollziehen. Ausser dedizierter Benchmarking-Software gibt es in diesem Bereich auch diverse Games, die einen Benchmark-Modus anbieten. Dieser soll vor allem Spielern helfen, die richtigen Einstellungen für eine optimale Performance zu finden.

Arbeitssimulation

Die dritte Variante ist eine Arbeitssimulation. Dabei simuliert eine Benchmarking-Software übliche Arbeitsschritte, wie sie in einem Büro stattfinden könnten. Beispielsweise öffnet die Benchmark-Software eine E-Mail, danach ein Browserfenster mit einem Video, bearbeitet kurz ein Foto und verarbeitet zuletzt einen Anruf über eine Telefonie-Software. Die Tests sind zwar an die Realität angelehnt, finden aber dennoch in einem künstlichen Rahmen statt. Für die Bildbearbeitung wird beispielsweise nur die theoretische Rechenleistung zur Bearbeitung berechnet, nicht aber die Anforderungen an eine Software wie Photoshop.

Lesen Sie auf der nächsten Seite: Wann lohnen sich Tests? und Fazit

Wann lohnen sich Tests? und Fazit

Wann lohnen sich die Tests?

Benchmarking-Software kann eine grobe Tendenz angeben und unterschiedliche Hardware-Komponenten untereinander vergleichen. Mit einem CPU- oder GPU-Benchmark erkennen Sie leicht, in welcher Stärkeklasse ein Prozessor oder ein Grafikprozessor liegt. Die Arbeitssimulation bringt den Faktor Realismus etwas mehr ins Spiel. Schwächen zeigen dennoch alle drei Methoden beim Realismus. Im Alltag sind selten reine CPU-Berechnungen für die effektive Leistung eines PCs verantwortlich. Neben der CPU haben GPU, Speichermedien, das Mainboard und andere Komponenten einen permanenten Einfluss auf die Leistung. Das macht sich beispielsweise bei Flaschenhälsen bemerkbar. Darunter versteht man eine Hardware, die deutlich schlechter ist als der Rest und als Resultat die Gesamtgeschwindigkeit drosselt. Ein klassisches Beispiel dafür sind Speichermedien, die langsamer schreiben, als der Prozessor berechnen kann. In so einem Fall ist es egal, wie schnell die CPU rechnet, wenn die HDD nur gemächlich schreibt, wird das Tempo des Auftrags insgesamt gedrosselt.

Auch bei Games ist das ein Faktor. Hier kommt noch erschwerend hinzu, dass unterschiedliche Spiele massiv in Sachen Performance auseinandergehen können. 3D in Echtzeit zu berechnen, braucht enorm viel Leistung. Entsprechend greifen Spieleentwickler auf diverse Tricks zurück, um ein Game gut aussehen zu lassen, ohne zu viel Leistung zu verbrauchen. Nicht jeder Spieledesigner macht dies gleich gut. Nicht jeder Entwickler kann die Hardware des PCs gleich optimal nutzen. Und nicht jede Hardware läuft mit einem Game gleich gut.

Entsprechend können zwei Spiele, die grafisch etwa gleich gut aussehen, komplett unterschiedliche Systemanforderungen haben, weil ein Entwickler seine Software viel besser optimiert. Ein Spiel kann allerdings trotz Optimierungen auf einigen Hardware-Konfigurationen dennoch schlecht laufen, weil es die Ressourcen dieser Hardware nicht gut nutzt.