Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
5. Sep 2017
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Bilder in bestimmter Reihenfolge in Word einfügen

Sie möchten mehrere Bilder auf einmal in Word einfügen – und zwar in einer bestimmten Reihenfolge. Wie geht das am schnellsten?

Sortieren Sie die Bilder nach «Datum», markieren Sie alle und benennen Sie das oberste um

© Quelle: PCtipp.ch

Vielleicht haben Sie zahlreiche Screenshots eines Programmes gemacht, zu dem Sie nun eine Dokumentation schreiben wollen. Nun möchten Sie die Screenshots alle in eine Word-Datei einfügen, allerdings exakt in der Reihenfolge, in der Sie diese aufgenommen haben. Das älteste Bild soll am Dokumentanfang erscheinen, das zuletzt aufgenommene am Schluss.

Lösung: Wenn Sie eine Reihe von Bildern per Maus aus einem Explorer-Fenster in eine Word-Datei ziehen, dann erscheinen die Bilder automatisch in der alphabetischen bzw. alphanumerischen Reihenfolge. Das bedeutet: Wenn die Bilder in der richtigen Reihenfolge nummeriert sind (z.B. Bild01 bis Bild55), dann erscheinen diese auch in dieser Reihenfolge im Dokument. Sind die Bilder anders benannt, sodass sie sich bei alphabetischer Sortierung nicht in chronologischer Reihenfolge befinden?

Dann müssen Sie dies ändern. Die eigentliche Lösung für dieses Problem findet deshalb nicht in Word statt, sondern in Windows. Schieben Sie die Screenshotdateien alle in einen gemeinsamen Ordner. Schalten Sie die Ansicht über die Bedienelemente oben rechts auf Details um. Sofern nicht schon eingeblendet, zaubern Sie die Spalte mit der Datums/Zeit-Angabe noch hinein: Klicken Sie mit rechts auf einen der Spaltentitel und haken Sie Datum an. Durch ein bis zwei Klicks auf den Spaltentitel Datum sortieren Sie die Bilder nun entweder auf- oder absteigend nach dem enthaltenen Zeitstempel. Bei uns hiessen die Bilder «Testbilder» und waren nicht nach Zeitstempel nummeriert. Sind alle nun in der gewünschten Reihenfolge sortiert? Markieren Sie alle Bilder z.B. mittels Tastenkombination Ctrl+A (DE-Tastaturen: Strg+A). Klicken Sie mit der rechten Maustaste aufs alleroberste markierte Bild und wählen Sie Umbenennen. Tippen Sie einen Dateinamen ein, z.B. «Bilder» oder mit einer Zahl in Klammern (z.B. «Bilder (01)») und drücken Sie Enter. Jetzt werden alle Bilder nach dem Muster des obersten Files umbenannt und in dieser Reihenfolge durchnummeriert.

Sortieren Sie die Bilder nach «Datum», markieren Sie alle und benennen Sie das oberste um

 © Quelle: PCtipp.ch

Sind die Bilder immer noch markiert, greifen Sie den ganzen Bilderstapel, indem Sie ihn am obersten File per Maus schnappen und mit gedrückter Maustaste ins Dokument ziehen.

Umbenennen inkl. Durchnummerieren ist erledigt

 © Quelle: PCtipp.ch

Die Bilder erscheinen dort in derselben Reihenfolge. (PCtipp-Forum)

Kommentare

Office Bildbearbeitung Datenverwaltung Kummerkasten Windows Zubehör Software & Tools Windows & PC
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Lesertest
Aufruf Lesertest Samsung SSD 990
Würden Sie gerne einmal ein Produkt testen und bewerten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: In Kooperation mit Samsung sucht der PCtipp fünf pfiffige Anwenderinnen bzw. Anwender, die das schnelle interne Samsung-SSD MZ-V9V2T0BW mit satten 2 TB Speicher testen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
6. Aug 2026
Mehr erfahren
Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur
News
Bundesnetzagentur übernimmt die KI-Aufsicht in Deutschland
Die Bundesnetzagentur übernimmt ab sofort die zentrale Rolle bei der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung in Deutschland und wird damit zur Marktüberwachungsbehörde, Anlaufstelle und Beschwerdestelle.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare