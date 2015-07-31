Bilder mehrerer Kameras chronologisch sortieren und nummerieren

Lösung: Kopieren Sie die Bilder aller Fotografen in einen Ordner. Mit dem Freeware-Programm IrfanView können Sie in der Thumbnailvorschau die Bilder mit der Maus frei herumschieben. Falls die Bilder direkt ab Fotoapparat oder SD-Karte kopiert werden konnten und falls die Fotografen in ihren Kameras eine korrekte Datums- und Zeitangabe verwendet haben, bietet sich auch ein automatisches Sortieren an: Gehen Sie in der IrfanView-Thumbnailansicht zu Ansicht/Details und sortieren Sie die Bilder mit einem oder zwei Klicks auf den Spaltentitel Datum. Jetzt sollten die Bilder chronologisch untereinander erscheinen. Wechseln Sie zurück zu Ansicht/Thumbnails, um das Zwischenresultat anhand der Vorschau zu prüfen. Sie können jetzt noch per Maus einzelne Bilder umsortieren.

Anschliessend markieren Sie sie mittels Ctrl+A (Strg+A), klicken mit Rechts drauf und gehen zu Umbenennen.

Es öffnet sich ein neues Fenster für die Batch/Stapel-Konvertierung. Im Bereich «Name (Muster)» finden Sie bereits zwei mögliche Schemata für die neuen Dateinamen.