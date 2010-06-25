Blutdruck-Messtabelle

Lösung: Sie können natürlich selbst eine solche Tabelle erstellen. Ob Sie hierfür zu Microsoft Excel, OpenOffice.org Calc oder zu SoftMaker/PlanMaker greifen, ist ganz Ihnen überlassen.

Es gibt allerdings hierzu auch Vorlagen im Web, die Sie mit einem der erwähnten Tabellenkalkulationsprogramme öffnen und bearbeiten können.

Auf dieser Arztpraxis-Webseite gibts ein Blutdruckprotokoll. Formblitz bietet eine Blutdrucktabelle an. Und auch in den Microsoft-Vorlagen gibts ein Excel 2007 Dokument zur Blutdruckerfassung. (PCtipp-Forum)