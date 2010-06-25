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Gaby Salvisberg
25. Jun 2010
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Blutdruck-Messtabelle

Problem: Gibt es ein Programm, mit dem man Blutdruckwerte erfassen und tabellarisch oder grafisch anzeigen kann?
PcTipp
PcTipp
© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Sie können natürlich selbst eine solche Tabelle erstellen. Ob Sie hierfür zu Microsoft Excel, OpenOffice.org Calc oder zu SoftMaker/PlanMaker greifen, ist ganz Ihnen überlassen.

Es gibt allerdings hierzu auch Vorlagen im Web, die Sie mit einem der erwähnten Tabellenkalkulationsprogramme öffnen und bearbeiten können.

Auf dieser Arztpraxis-Webseite gibts ein Blutdruckprotokoll. Formblitz bietet eine Blutdrucktabelle an. Und auch in den Microsoft-Vorlagen gibts ein Excel 2007 Dokument zur Blutdruckerfassung. (PCtipp-Forum)

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