24. Mai 2011
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Citrix: Zwischen Fenstern mit Alt+Tab umschalten
Problem: Bei uns im Büro ist lokal nur Windows installiert; alle anderen Anwendungen befinden sich im Citrix. Nun benutze ich gerne Tastenkombinationen. Wenn ich aber im Citrix mit Alt+Tab zwischen Fenstern umschalten will, switcht es lediglich zwischen der lokalen Windows-Ebene und dem Citrixfenster. Wie kann ich innerhalb des Citrix-Fensters zwischen den geöffneten Fenstern switchen?
Lösung: Tastenkombinationen wie Alt+Tab funktionieren in Citrix nur, während dieses im Vollbildmodus läuft.
Versuchen Sie mal folgendes: Öffnen Sie zwei Programme oder Fenster in Citrix. Klicken Sie jetzt einmal auf den Titelbalken des Citrix-Fensters, um das Fenster d.h. Citrix zu aktivieren. Drücken Sie jetzt die Tastenkombination Shift+F2; das ist in Citrix die Standardeinstellung fürs Ein-/Ausschalten der Titelleiste. Jetzt müsste jedes gestartete Fenster per Alt+Tab erreichbar sein.
Wenn Sie nach getaner Arbeit wieder zurück ins lokale Windows wollen, drücken Sie erneut Shift+F2. Meist können Sie übrigens in der «Citrix Program Neighborhood» einstellen, dass Citrix von vorneherein im Vollbildmodus starten soll. (PCtipp-Forum)
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