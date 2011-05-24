Citrix: Zwischen Fenstern mit Alt+Tab umschalten

Lösung: Tastenkombinationen wie Alt+Tab funktionieren in Citrix nur, während dieses im Vollbildmodus läuft.

Versuchen Sie mal folgendes: Öffnen Sie zwei Programme oder Fenster in Citrix. Klicken Sie jetzt einmal auf den Titelbalken des Citrix-Fensters, um das Fenster d.h. Citrix zu aktivieren. Drücken Sie jetzt die Tastenkombination Shift+F2; das ist in Citrix die Standardeinstellung fürs Ein-/Ausschalten der Titelleiste. Jetzt müsste jedes gestartete Fenster per Alt+Tab erreichbar sein.

Wenn Sie nach getaner Arbeit wieder zurück ins lokale Windows wollen, drücken Sie erneut Shift+F2. Meist können Sie übrigens in der «Citrix Program Neighborhood» einstellen, dass Citrix von vorneherein im Vollbildmodus starten soll. (PCtipp-Forum)