Click-to-Run deinstallieren

Lösung: Der offizielle Lösungsweg zum Deinstallieren von Click-to-Run-Produkten führt laut Microsoft-Support aktuell tatsächlich über die Systemsteuerung. Hier finden Sie den entsprechenden Artikel. Mancherorts wird auf deutschsprachigen Systemen der Name auch in einer übersetzten Variante verwendet: «Klick-und-Los». Vielleicht haben Sie das Tool deshalb unter Systemsteuerung/Programme nicht entdeckt.

Falls Obiges nicht klappt: Ursprünglich hatte Microsoft ein spezielles Tool zur Entfernung von Click-to-Run auf der eigenen Webseite angeboten (http://c2r.microsoft.com/tools/cleanc2r.zip). Leider ist dieses Tool später aus unbekannten Gründen verschwunden. Vermutlich hat Microsoft das Removal-Tool deshalb zurückgezogen, weil es in manchen Fällen die parallel installierten anderen Office-Programme beeinflusste. Sollte das passieren, wäre anschliessend deren Reparaturinstallation nötig oder ein De- und Neuinstallieren von Office. Wollen Sie das Tool trotzdem ausprobieren, dürfte es unter diesem Link noch zu finden sein. Entzippen und starten Sie's. (PCtipp-Forum)