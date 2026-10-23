KI-Tipps
Einladungen mit KI - so geht es
Sei es ein Geburtstag, ein Gartenfest, eine Hochzeit oder ein Feriengruss: Selbst gestaltete Karten kommen besser an als eine kurze Nachricht per Messenger. Früher brauchte es dafür ein Grafikprogramm und etwas gestalterisches Geschick. Heute können KI-Werkzeuge einen grossen Teil der Arbeit übernehmen. Sie formulieren Texte, erstellen passende Bilder und helfen beim Layout. Und das Beste: Oft reichen schon die kostenlosen Versionen von ChatGPT oder Gemini.
Persönliche Texte
Ein passender Einladungstext oder ein origineller Geburtstagsgruss sind oft schwieriger zu schreiben als gedacht. Chatbots können in wenigen Sekunden mehrere Varianten liefern. Dafür müssen Sie im Chatfenster der KI nur Beschreiben, was Sie gerne hätten.
Wichtig ist dabei, dass Sie Ihren Wunsch möglichst genau formulieren. Denn je ausführlicher Ihre Beschreibung, desto bessere Resultate können Sie erwarten. Statt «Schreibe eine Einladung für meinen 50. Geburtstag» tippen Sie lieber Folgendes ein: «Schreibe eine freundliche Einladung für meinen 50. Geburtstag. Die Feier findet am Samstag, dem 21. November 2026 bei mir zu Hause im Garten statt. Eintreffen ab 17 Uhr. Der Ton der Einladung soll locker und humorvoll sein. Der Text soll ungefähr 120 Wörter umfassen.»
Schauen Sie sich anschliessend das Resultat der KI an und passen Sie es mit gezielten Anweisungen an. Sie können zum Beispiel Formulierung und Stil ändern, Informationen hinzufügen oder den Text kürzen (lassen).
Um mehr Auswahl zu haben, können Sie der KI auch von Anfang an sagen: «Schreibe mir drei verschiedene Varianten der Einladung.» So haben Sie drei Versionen zur Auswahl, die Sie anschliessend auch nach Belieben kombinieren können.
Tipp: Kontrollieren Sie unbedingt Daten, Uhrzeiten und Namen immer selbst. Die KI macht gelegentlich Fehler oder ergänzt Informationen, die gar nicht stimmen.
Eigene Bilder
Noch spannender wird es bei den Bildern. Moderne KI-Bildgeneratoren erzeugen Illustrationen oder fotorealistische Motive allein aufgrund einer Textbeschreibung. Zum Beispiel: «Eine fröhliche Geburtstagsparty in einem typischen Schweizer Garten im Aquarellstil. Es herrscht eine gemütliche Gartenatmosphäre mit fröhlichen Leuten von jung bis alt, die beim Grillieren sind. Auf der oberen Hälfte des Bildes soll EINLADUNG stehen. Bild im Hochformat.»
Innerhalb weniger Sekunden entsteht ein Bildvorschlag, Bild 1. Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht, ergänzen Sie Ihre Beschreibung oder probieren Sie andere Stile aus.
Zum Beispiel können Sie der KI mitteilen: «Das Motiv ist gut so, aber erstelle das Bild im Stil einer Bleistiftzeichnung.»
Je präziser die Beschreibung, desto besser versteht die KI Ihre Vorstellung. Sie können Beispielsweise auch ein Motiv auf einem Blatt Papier ganz simpel skizzieren. Das kann eine ganz primitive Skizze mit Strichmännchen sein, die der KI aber zeigt, wie sie die Figuren/Objekte auf der Karte gerne angeordnet hätten, Bild 2.
Sie können die Skizze einfach abfotografieren und als Anhang in das Chatfenster der KI hochladen. Beschreiben Sie anschliessend ganz normal den Stil und was auf dem Bild zu sehen sein soll und fügen Sie noch folgende Anweisung hinzu: «Nutze als Referenz für die Bildkomposition die Skizze aus dem Anhang.»
Selbstverständlich können Sie auch eigene Fotos hochladen. Sie möchten zum Beispiel, dass die KI nicht irgendeinen Garten für die Einladung generiert, sondern Ihren Garten nutzt? Laden Sie einfach ein Foto als Anhang hoch und weisen Sie die künstliche Intelligenz an, dieses Foto als Referenz für den Garten zu nehmen, Bild 3.
Fotos mit KI verschönern
Nicht immer muss ein komplett neues Bild mittels KI generiert werden. Viele KI-Dienste können auch Fotos verbessern oder kreativ verändern. Typische Funktionen sind unter anderem Folgende:
störende Personen oder Objekte entfernen
den Hintergrund austauschen
Farben und Belichtung optimieren
Bildbereiche erweitern
kleine Bildfehler korrigieren
Objekte ergänzen
So lässt sich beispielsweise ein Ferienfoto in einen persönlichen Fotogruss verwandeln oder ein Familienbild für eine Weihnachtskarte aufwerten. Laden Sie dafür einfach das Foto als Anhang in das Chatfenster und weisen Sie die KI an, was sie tun soll. Zum Beispiel: «Entferne im Hintergrund die Beine mit den blauen Hosen und weissen Schuhen.»
Abschlusskontrolle
Die KI erzeugt gerne sehr detailreiche Bilder. Für kleine Karten oder Postkarten ist das jedoch nicht immer ein Vorteil. Zu viele Elemente lenken vom eigentlichen Motiv ab und erschweren die Lesbarkeit des Textes. Teilen Sie das der KI mit, Bild 4.
Sind Bild und Text fertig, kontrollieren Sie vor dem Drucken oder Versenden unbedingt noch einmal die folgenden Punkte:
Ist der Text gut lesbar und fehlerfrei?
Sind alle Angaben wie Datum, Uhrzeit, Ort, Alter etc. korrekt?
Stimmen Farben und Bildstil überein?
Hat es keine Bildfehler im Motiv?
Datenschutz beachten
Wen Sie Fotos bei einem Online-KI-Dienst hochladen, sollten Sie die Datenschutzbestimmungen des Anbieters lesen. Je nach Dienst werden die Bilder auf externen Servern verarbeitet und teilweise zum Trainieren oder Verbessern der Modelle verwendet. Verzichten Sie möglichst auf besonders persönliche oder vertrauliche Bilder. Das gilt insbesondere für Familienfotos oder Aufnahmen von Kindern.
Was kostet der Spass?
Viele KI-Dienste bieten kostenlose Versionen an. Diese genügen für gelegentliche Einladungen oder Grusskarten meist völlig. Die Gratisangebote haben allerdings häufig bestimmte Einschränkungen wie eine begrenzte Anzahl Bilder oder eine geringere Auflösung. Weitere Nachteile sind längere Wartezeiten und teilweise Wasserzeichen.
Wenn Sie regelmässig hochwertige Drucksachen gestalten möchten, profitieren Sie grösstenteils von einem kostenpflichtigen Abo. Mehr dazu erfahren Sie in der Box unten.
Google Gemini
Google hat die Bildfunktionen von Gemini (gemini.google.com) in den vergangenen Monaten deutlich ausgebaut. Der Dienst gehört heute zu den leistungsfähigsten KI-Werkzeugen für die Bilderstellung und kombiniert Bildgenerator und rudimentäre Bildbearbeitung in einer Oberfläche.
Besonders praktisch sind die verschiedenen Bildstile. Statt lange Prompts zu formulieren, können Sie Stilvorlagen auswählen. Klicken Sie dazu in einem neuen Chatfenster einfach auf das Plus und wählen Sie Bild erstellen. Nun öffnet sich eine Auswahl von Bildstilen, aus denen Sie auswählen können. Das eignet sich besonders, wenn sie mehrere Karten im gleichen Stil gestalten möchten.
Hintergrund: Reichen KI-Bilder für den Druck?
Für hochwertige Ausdrucke wird oft eine Auflösung von 300 DPI (Dots per Inch) empfohlen. Entscheidend ist jedoch weniger die DPI-Zahl als die tatsächliche Pixelauflösung des Bildes.
Moderne KI-Bildgeneratoren liefern heute Bilder mit mehreren Tausend Pixeln Kantenlänge. Das genügt in vielen Fällen für Einladungen, Grusskarten oder Postkarten in sehr guter Druckqualität.
Tipp: Möchten Sie die Karten drucken lassen, prüfen Sie vor dem Bestellen die Vorgaben Ihrer Druckerei oder Ihres Fotodienstes. Dort finden Sie die empfohlene Bildgrösse und Auflösung für das gewünschte Format.
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