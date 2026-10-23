Einladungen mit KI - so geht es

Persönliche Texte

Ein passender Einladungstext oder ein origineller Geburtstagsgruss sind oft schwieriger zu schreiben als gedacht. Chatbots können in wenigen Sekunden mehrere Varianten liefern. Dafür müssen Sie im Chatfenster der KI nur Beschreiben, was Sie gerne hätten.

Wichtig ist dabei, dass Sie Ihren Wunsch möglichst genau formulieren. Denn je ausführlicher Ihre Beschreibung, desto bessere Resultate können Sie erwarten. Statt «Schreibe eine Einladung für meinen 50. Geburtstag» tippen Sie lieber Folgendes ein: «Schreibe eine freundliche Einladung für meinen 50. Geburtstag. Die Feier findet am Samstag, dem 21. November 2026 bei mir zu Hause im Garten statt. Eintreffen ab 17 Uhr. Der Ton der Einladung soll locker und humorvoll sein. Der Text soll ungefähr 120 Wörter umfassen.»

Schauen Sie sich anschliessend das Resultat der KI an und passen Sie es mit gezielten Anweisungen an. Sie können zum Beispiel Formulierung und Stil ändern, Informationen hinzufügen oder den Text kürzen (lassen).

Um mehr Auswahl zu haben, können Sie der KI auch von Anfang an sagen: «Schreibe mir drei verschiedene Varianten der Einladung.» So haben Sie drei Versionen zur Auswahl, die Sie anschliessend auch nach Belieben kombinieren können.

Tipp: Kontrollieren Sie unbedingt Daten, Uhrzeiten und Namen immer selbst. Die KI macht gelegentlich Fehler oder ergänzt Informationen, die gar nicht stimmen.

Eigene Bilder

Noch spannender wird es bei den Bildern. Moderne KI-Bildgeneratoren erzeugen Illustrationen oder fotorealistische Motive allein aufgrund einer Textbeschreibung. Zum Beispiel: «Eine fröhliche Geburtstagsparty in einem typischen Schweizer Garten im Aquarellstil. Es herrscht eine gemütliche Gartenatmosphäre mit fröhlichen Leuten von jung bis alt, die beim Grillieren sind. Auf der oberen Hälfte des Bildes soll EINLADUNG stehen. Bild im Hochformat.»

Innerhalb weniger Sekunden entsteht ein Bildvorschlag, Bild 1. Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht, ergänzen Sie Ihre Beschreibung oder probieren Sie andere Stile aus.

Zum Beispiel können Sie der KI mitteilen: «Das Motiv ist gut so, aber erstelle das Bild im Stil einer Bleistiftzeichnung.»