Homebrew: Software-Installation auf dem Mac ganz leicht

Der klassische Weg der Software-Installation führt über den Mac App Store oder über die Website des Entwicklers. Für Mac-Anwender eher ungewohnt ist die Installation über einen Paketmanager, der im Programm Terminal gesteuert wird. Wenn ein solches Werkzeug installiert ist, lässt sich zum Beispiel der Browser Firefox mit einem einzigen Befehl via Terminal installieren: brew install --cask firefox. Mit brew upgrade --cask firefox wird er aktualisiert und mit brew uninstall --cask firefox ohne Rückstände entfernt. Nebenbei ist der Parameter --cask firefox nötig, weil Firefox eine Anwendung mit grafischer Benutzeroberfläche ist. Ohne diesen Hinweis würde der Paketmanager nach einem Kommandozeilenprogramm namens «firefox» suchen und nichts finden. Aber das nur am Rande.

Man muss den Vorgang selbst durchgespielt haben um zu erkennen, wie erschlagend die Vorzüge einer solchen Installation sind. Dabei ist der Umgang denkbar unkompliziert, auch wenn allein der Name «Terminal» abschreckend wirkt: Nach einer kurzen ersten Installation arbeiten wir nur noch mit einer grafischen Benutzeroberfläche.

Homebrew

Leider liefert Apple mit macOS keinen Paketmanager mit, doch das ist schnell korrigiert. Der unangefochtene Platzhirsch hört auf den Namen Homebrew, zu Deutsch «selbstgebrautes Bier». Weil dieses quelloffene System von einer riesigen Community gepflegt wird, ist die Auswahl an verfügbaren Apps fast allumfassend. Das gilt nicht nur für Open-Source-Software und Tools für die Kommandozeile, sondern auch für kommerzielle Anwendungen, die man gewohnheitsmässig im Mac App Store oder direkt beim Hersteller sucht. Stattdessen übernimmt Homebrew die Aufgabe, eine Software aus ihrer ursprünglichen Quelle herunterzuladen und zu installieren.

Abhängigkeiten

Zu den Vorzügen von Homebrew gehört auch, dass es die Hintergrund-Abhängigkeiten ­einer Software automatisch erkennt und bei Bedarf installiert. Ein Beispiel: Viele Open-Source-Programme stützen sich bei grafischen Aufgaben auf FFmpeg, den Goldstandard für die Verarbeitung von Audio und Video. Wenn eine Software FFmpeg benötigt, wird das von Homebrew erkannt – und falls FFmpeg nicht schon bei anderer Gelegenheit installiert wurde, wird das nun nachgeholt.

Homebrew installieren

Es gibt zwei Möglichkeiten, um Homebrew zu installieren.

Terminal: Die Installation von Homebrew in Terminal stellt sicher, dass man wenigstens einmal mit dieser Einrichtung in Kontakt gekommen ist. Starten Sie Terminal. Rufen Sie in einem Browser die Website von Homebrew auf: brew.sh/de. Ganz oben klicken Sie auf das Symbol rechts vom Terminal-Befehl, um ihn zu kopieren, Bild 1. Diesen Befehl setzen Sie mit Command+V in Terminal ein und drücken die Return-Taste.