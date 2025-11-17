Gratis Microsoft-Tools

Wie andere Firmen will Microsoft mit seinen Produkten vorwiegend eines: Geld verdienen. Das Unternehmen hat im Laufe der Jahre aber auch zahlreiche nützliche Anwendungen entwickelt, die Sie kostenlos nutzen dürfen. Manche sind bei Windows dabei, aber nur wenig bekannt. Andere bietet der Hersteller gratis zum Download im Internet oder im Microsoft Store an. Eine Auswahl der besten dieser Gratis-Programme stellt der PCtipp in diesem Artikel vor und gibt zudem Tipps zu ihrer Benutzung.

PowerToys

Langjährige Windows-Anwender kennen die PowerToys bereits aus früheren Zeiten. Die erste Version erschien für Windows 95. Am bekanntesten war die Variante, die das Unternehmen für Windows XP entwickelt und kontinuierlich verbessert hatte. Danach folgte jedoch eine lange Pause von über 12 Jahren. Erst Ende 2019 veröffentlichte Microsoft wieder eine neue Version der PowerToys, dieses Mal für Windows 10 (sie ist auch kompatibel mit Windows 11). Das Software-Paket wird seitdem kontinuierlich weiterentwickelt und um neue Funktionen ergänzt.