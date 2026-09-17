Wörterbuch von iOS zurücksetzen

Wenn auf dem iPhone unbekannte Wörter erfasst werden, wie Slang oder Eigennamen, landen diese in einem eigenen Wörterbuch. So werden sie bei der nächsten Verwendung korrekt erkannt und auch für das automatische Vervollständigen vorgeschlagen. Doch mit der Zeit wird die Autokorrektur vielleicht verschlimmbessert, weil sie Tippfehler für Absicht hält. Durch das Zurücksetzen des Wörterbuches kehrt die Tastatur zum Standardverhalten zurück und lernt ab sofort wieder neu. Das bedeutet allerdings auch, dass unbekannte Wörter neu geschult werden müssen.

Um das Wörterbuch zurückzusetzen, muss etwas tiefer gewühlt werden. Öffnen Sie in der Einstellung Allgemein den Bereich iPhone übertragen/zurücksetzen. Tippen Sie auf die Schaltfläche Zurücksetzen und danach auf Tastaturwörterbuch. Textersetzungen, die definiert wurden, sind von dieser Löschung nicht betroffen.