Anzeige
Anzeige
Anzeige
klaus-zellweger.jpg
Klaus Zellweger
17. Sep 2026
Lesedauer 2 Min.

Apple-Ecke

Wörterbuch von iOS zurücksetzen

Wenn auf dem iPhone unbekannte Wörter erfasst werden, wie Slang oder Eigennamen, landen diese in einem eigenen Wörterbuch. 

Das Löschen wirkt wie ein Frühlingsputz

© PCtipp

Wenn auf dem iPhone unbekannte Wörter erfasst werden, wie Slang oder Eigennamen, landen diese in einem eigenen Wörterbuch. So werden sie bei der nächsten Verwendung korrekt erkannt und auch für das automatische Vervollständigen vorgeschlagen. Doch mit der Zeit wird die Autokorrektur vielleicht verschlimmbessert, weil sie Tippfehler für Absicht hält. Durch das Zurücksetzen des Wörterbuches kehrt die Tastatur zum Standardverhalten zurück und lernt ab sofort wieder neu. Das bedeutet allerdings auch, dass unbekannte Wörter neu geschult werden müssen.

Um das Wörterbuch zurückzusetzen, muss etwas tiefer gewühlt werden. Öffnen Sie in der Einstellung Allgemein den Bereich iPhone übertragen/zurücksetzen. Tippen Sie auf die Schaltfläche Zurücksetzen und danach auf Tastaturwörterbuch. Textersetzungen, die definiert wurden, sind von dieser Löschung nicht betroffen.

Kommentare

Apple iOS iPhone
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Aufzugnotruf
News
TÜV Süd warnt vor lahmgelegten Aufzügen durch 2G-Abschaltung
Die geplante Abschaltung der alten Mobilfunknetze könnte die Stilllegung vieler Aufzüge erzwingen, wenn deren 2G-basierte Notrufsysteme nicht mehr funktionieren. Betreiber sollten rechtzeitig reagieren, warnt der TÜV Süd. Abschaltung der alten Mobilfunknetze könnte die Stilllegung vieler Aufzüge erzwingen, wenn deren 2G-basierte Notrufsysteme nicht mehr funktionieren. Betreiber sollten rechtzeitig reagieren, warnt der TÜV Süd.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
15. Sep 2026
Mehr erfahren
News
Bionisches Sehen: Chip gegen Blindheit
Das Netzhautimplantat PRIMA hat die CE-Kennzeichnung für 30 europäische Länder erhalten. Die Gehirn-Computer-Schnittstelle kann Menschen mit einer Spätform der Makuladegeneration einen Teil des zentralen Sehvermögens zurückgeben.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Buehlmann-sw.png
Christian Bühlmann
16. Sep 2026
Mehr erfahren
News
Future of Work
Mit KI-Technologie zum besseren Arbeitsplatz
Der moderne Arbeitsplatz wird nicht allein durch leistungsfähigere PCs oder mehr KI definiert. Am HP Solution Day 2026 in Zürich zeigte sich, wie ein solcher Arbeitsplatz aussehen könnte.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Buehlmann-sw.png
Christian Bühlmann
17. Sep 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Sicherheits-Tipps
Die QR-Code-Falle
Selbst harmlose QR-Codes in Restaurants oder auf Parkuhren können gefährlich sein. Denn Gauner nutzen diese für sogennantes Quishing aus. Wir erklären Ihnen, was hinter dieser Betrugsmasche steckt und wie Sie sich dagegen schützen.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
31. Aug 2026
Praxis
Archive.org
Internet Archive: die besten Tools und Games
Die Non-Profit-Organisation Internet Archive ist eine gemeinnützige Bibliothek mit Millionen kostenloser Bücher, Filmen, Software, Musik, Websites. PCtipp hat Ihnen eine Übersicht zusammengestellt.
2 Minuten
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
31. Aug 2026
Praxis
KI-Tipps
ChatGPT richtig nutzen
Das KI-Tool ChatGPT ist aus dem modernen Alltag nicht mehr wegzudenken. Falls Sie bisher gezögert haben, die künstliche Intelligenz einzusetzen, hilft unsere Einsteigeranleitung weiter. Wir zeigen Schritt für Schritt, wie Sie ChatGPT optimal nutzen.
7 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Aug 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare