Mit KI-Technologie zum besseren Arbeitsplatz

Haben Sie sich auch schon gefragt, wie ein Arbeitsplatz in Zukunft aussehen könnte? Vermutlich antworten Sie wie ich: nun, eben intelligenter. Mehr Künstliche Intelligenz, leistungsfähigere Endgeräte, vernetzte Konferenzräume und immer mehr Automatisierung. Also, noch mehr Power im Büro? Dabei kämpfen wir heute immer noch mit den Tücken der Technik in Form nicht funktionierender Headsets, Netzwerkproblemen oder bockender Drucker.

Entscheidend ist, ob es funktioniert

Für fast alle Mitarbeitenden spielt es letztlich kaum eine Rolle, wie viele Systeme im Hintergrund zusammenspielen. Entscheidend ist, ob sie funktionieren. Der Computer soll bereit sein, wenn die Arbeit beginnt. Ein Meeting sollte ohne Kabelsuche oder Zugangscode starten. Informationen sollten auffindbar sein, Anwendungen nicht ständig Aufmerksamkeit verlangen und sensible Daten möglichst dort bleiben, wo sie hingehören.

Peter Zanoni, Managing Director von HP Schweiz, brachte diese Anforderungen anlässlich des HP Solution Day 2026 in Zürich auf drei Begriffe: Produktivität, Sicherheit und Einfachheit. «Entscheidend ist nicht, was technologisch alles möglich ist. Entscheidend ist am Schluss des Tages, was im Alltag funktioniert», sagte Zanoni zur Eröffnung des Anlasses. Technologie entfalte ihren Wert erst dann, «wenn sie Menschen erfolgreicher macht».

Damit verschiebt sich die Diskussion über den modernen Arbeitsplatz. Nicht das einzelne Gerät steht im Mittelpunkt, sondern die Qualität der gesamten Arbeitsumgebung.