HP Laserjet Pro MFP4302fdw im PCtipp-Test

Neben dem Multifunktionsgerät selbst gehören vier vorinstallierte Starter-Tonerkartuschen (Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb) zum Lieferumfang. Diese bieten, leider in typischer «alter» Manier eine geringere Reichweite als die separat erhältlichen Standard- oder Hochkapazitäts-Kassetten. Zudem befinden sich noch ein Netzkabel und Kurzanleitung im Karton.

Der MFP4302fdw ist ein klassischer 4-in-1-Allrounder (Drucken, Scannen, Kopieren, Faxen). Er gehört zur 600-dpi-Klasse und arbeitet als Single-Pass-Drucker, womit alle vier Farben in einem Durchgang auf das Papier gebracht werden. Das Highlight ist die 50 Blatt fassende ADF-Einheit, die als DADF (Duplex-ADF) ausgeführt ist. Damit werden beidseitige Dokumente in einem Durchgang digitalisiert, ohne das Papier wenden zu müssen. Die Papierkapazität ist mit insgesamt 300 Blatt (250 Blatt Standardkassette plus 50 Blatt Mehrzweckfach) grosszügig bemessen. Anschlussseitig sind im Gerät als Schnittstellen Gbit-LAN, WLAN, USB sowie ein frontseitiger USB-Direktdruck-Port untergebracht.

Inbetriebnahme und Apps

Die Einrichtung erfolgt HP-typisch wahlweise über die HP Smart App auf dem Smartphone oder die klassische PC-Software. Gut fürs Business: Dank der Unterstützung von HP-Web-Jetadmin-Software lässt sich das Gerät auch in bestehende Flottenmanagement-Systeme von HP integrieren. Als Netzwerkkonfiguration bietet das Modell WLAN oder LAN an, mobiles Drucken wird via Apple AirPrint, Mopria und den HP-eigenen Cloud-Diensten abgedeckt. Pluspunkte gibt’s für die integrierte Sicherheitsarchitektur «HP Wolf Pro Security», die bei der Inbetriebnahme des Gerätes aktiviert wird und das Netzwerk vor Angriffen schützt. Verzichtet wird bei diesem Modell hingegen auf ein physisches Tastenfeld. Stattdessen dient ein recht grosser 10,9 cm (4,3 Zoll) grosser Farb-Touchscreen als zentrales Steuerelement. Das On-Screen-Display ist übersichtlich gestaltet und erlaubt eine autonome Bedienung ohne angeschlossenen PC. Häufig genutzte Funktionen wie «Scan-to-Email» oder «Kopieren» lassen sich als Verknüpfungen direkt auf dem Startbildschirm anordnen. Die Reaktionszeiten des Displays sind kurz, was der Handhabung zugutekommt.

Praxis-Test, Bildqualität und Fazit

Im Speedtest spielt der Color LaserJet seine Muskeln aus. Die erste Seite liegt nach 5 Sekunden im Ausgabefach, unser 10-seitiges farbiges Mischdokument schleust der MFP4302fdw in ebenso ordentlichen 48 Sekunden durch sein Single-Pass-Druckwerk. Die Druckqualität bei Texten ist Laser-typisch für die 600-dpi-Klasse des Modells: Sie bringt Texte wie auch farbige Tabellen oder Diagramme sauber und randscharf aufs Papier. Grafiken überzeugen durch homogene Farbflächen und eine gute Sättigung. Bei Fotofarbdruck zeigen sich allerdings bei genauem Hinschauen die typischen feinen Rastermuster. Vor allem die DADF-Duplex-Funktion spart immens Zeit ein. Unser 10-seitiges Mischdokument wird in knapp Dreiviertel der Druckzeit (im Vergleich zum «normalen» Druck) auf 5 Seiten (mit gedruckter Vorder- und Rückseite) kopiert. Tiptop. Trotz der hohen Leistung bleibt die Geräuschentwicklung während des Druckens noch einigermassen erträglich. Im Betrieb benötigt der Laserjet-Pro knapp 600 Watt. Das ist nicht gerade wenig und führt im Jahr (täglicher 4-Stunden-Betrieb 240 Tage im Jahr, 28 Rp./kWh) zu Kosten von etwa 162 Franken. Die Unterhaltskosten fallen für den Monochrom-Druck moderat für den farbigen Druck etwas hoch aus – selbst mit Hochkapazitäts-Tonern (7500 Seiten Schwarz/7500 Farbe). So kostet eine Schwarzweiss-Seite (5% Deckung) 2,6 Rappen. Die Kosten für eine A4-Farbseite belaufen sich auf ca. 14 Rappen.

Fazit: HPs Color LaserJet MFP 4302fdw ist ein hervorragendes Multifunktionsgerät, das durch sein Preis-Leistungs-Verhältnis besticht. Die Kombination aus schnellem Duplex-Scan und einfacher Bedienung prädestiniert ihn für mittelgrosse Arbeitsgruppen.