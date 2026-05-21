Im Test: Thermal Master P3

Schnell eingerichtet

Lob verdient Thermal Master beim Zubehör: Nebst der Aufsteckkamera finden sich in der Verpackung ein Verlängerungskabel, ein Lightning-Adapter, eine stabile Hülle für die Kamera und ein Handbuch, das seinen Namen verdient und auch in Deutsch ist. Praktisch: Dank USB-C funktioniert die Kamera sowohl auf Android-Geräten als auch auf neuen iPhones, für ältere Modelle liegt wie erwähnt ein Lightning‑Adapter bei.

Beim Einstecken hat mich einzig der etwas lange USB-C-Stecker irritiert, da die Kamera nicht bündig mit meiner Galaxy-Smartphone-Buchse war. Die Idee dahinter ist wohl, dass der Aufsatz auch bei Geräten mit Hülle funktioniert. Für sehr dicke Hüllen oder eine flexiblere Positionierung ist das beigelegte USB-Kabel hilfreich. Trotz längerem Stecker sitzt die Kamera aber fest und stabil auf meinem Handy.

Die Kamera besteht aus Aluminium und wirkt nicht nur wertig, sondern auch robust. Bemängeln könnte man, dass sie nicht gegen Staub oder Spritzwasser geschützt ist, denn eine IP-Zertifizierung fehlt. Auch eine Abdeckung für die Linse gibt es nicht. Immerhin ist diese ins Gehäuse versetzt und so geschützt.