Die 7 besten Handys für jeden Bedarf

Die Einsteigerklasse

Auch wenn es schon Smartphones für rund 100 Franken gibt, lohnt es sich auch für Schnäppchenjäger, etwas mehr auszugeben. Denn das Nothing Phone (3a) und das Samsung Galaxy A56, die beide im Fachhandel rund 250 Franken kosten, zeigen sich im Test als gute Allrounder im Alltag und sind ausserdem beide 5G-fähig.

Übrigens: Nothing hat mit dem Phone (4a) gerade den Nachfolger des Modells 3a vorgestellt (siehe Test im PCtipp 4/2026, S. 51), doch der Vorgänger ist aktuell noch erhältlich und durch den fast 150 Franken niedrigeren Preis eine echte Alternative.

Auffällig ist auf jeden Fall das Design des Nothing Phone (3a): Der junge Hersteller bleibt seiner markanten – und nicht für jedermann gefälligen – Formsprache mit der transparenten Rückseite und den charakteristischen LED-Streifen treu. Das sogenannte Glyph-Interface besteht aus drei geschwungenen Lichtstreifen, die auf Anrufe, Benachrichtigungen oder Musik reagieren.

Das 202 Gramm leichte Smartphone liegt gut in der Hand und wirkt mit seinem Rahmen aus Metall wertig. Geschützt ist das Gehäuse allerdings nur gemäss der Schutzklasse IP64, also vor Staub und Spritzwasser. Vollständiges Untertauchen sollte man hingegen lieber vermeiden.

Deutlich dezenter tritt das Samsung Galaxy Galaxy A56 auf, das in Europa eines der meistverkauften Modelle ist. Die Schutzklasse des flachen Gehäuses ist mit IP67 etwas höher, dieses Gerät übersteht auch ein kurzes Süsswasserbad. Die Verarbeitung ist hochwertig und die Rückseite besteht aus solidem Gorilla Glass Victus.

Das Nothing Phone (3a) verfügt über ein 6,77 Zoll grosses AMOLED-Display mit einer Auflösung von 2392 × 1084 Pixeln und einer scharfen Darstellung. Wie bei der AMOLED-Technologie üblich, bietet das Panel hohe Kontraste, tiefes Schwarz und stabile Blickwinkel. Die Bildwiederholrate liegt bei maximal 120 Hertz – ein Vorteil beim Scrollen, bei Animationen und bei Spielen mit hoher Framerate. Die maximale Helligkeit ist gut.

Das Galaxy A56 bietet mit 6,7 Zoll etwas weniger Fläche auf seinem OLED-Display mit ebenfalls 120 Hz. Es bringt bei einer fast identischen Pixeldichte und mit 2340 × 1080 Pixeln sogar noch etwas mehr Helligkeit.