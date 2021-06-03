Mein Konto
Abmelden
Mein Konto
Abmelden
Praxis
News
Tests & Kaufberatung
Themen
KI & Trends
Office
Windows & PC
Internet & Sicherheit
Smartphone & Apps
Downloads
Weitere Themen
Academy
Service
Newsletter
Abo
Abobonus
Abo freischalten
Heft-Archiv
PCtipp Connect
Pressemeldungen
Jobs
Mediadaten
Wettbewerb
Forum
Home
Autoren
David Lee
David Lee
Hier finden Sie alle Artikel und Meinungsbeiträge von David Lee.
Beiträge von David Lee
Downloads
Downloads
VLC Media Player
VLC Media Player, ehemals unter VideoLAN Client bekannt, ist ein Multimedia-Player. Er hat zum Ziel, Videos aller Art abzuspielen. Einen anderen brauchen Sie nicht.
2 Minuten
David Lee
3. Jun 2021
Tests
Tests
Test: Lohnt sich Swisscom TV 2.0?
Das neue TV-Angebot der Swisscom ist ein grosser Schritt nach vorne. Im Test zeigt es nur wenig Schwächen.
6 Minuten
David Lee
23. Apr 2014
Tests
Tests
Test: Nikon 1 J3 mit Adapter FT1
Die kleine und leichte Systemkamera haben wir unter anderem auch mit dem Objektivadapter FT1 für Nikon-Spiegelreflexsysteme getestet.
8 Minuten
David Lee
11. Mär 2013
Praxis
Tipps & Tricks
Der Kameramodus
Was bedeuten eigentlich all die Symbole am Drehrad Ihrer Kamera? Hier wirds kurz und bündig erklärt.
4 Minuten
David Lee
15. Feb 2013
Tests
Tests
Test: Toshiba Stor.e Alu 2S 500 GB
Die Festplatte ist sehr leicht und kommt zeitgemäss mit USB 3.0 daher. Sie ist aber nicht gerade das schnellste Pferd im Stall.
2 Minuten
David Lee
7. Feb 2013
Praxis
Tipps & Tricks
Studioblitz für Anfänger
Unbelastet von jeglichen Vorkenntnissen probieren wir eine Studioblitzanlage aus und erzählen das erworbene Wissen weiter. Hier also eine hoffentlich brauchbare Einführung in die Studioblitz-Fotografie.
11 Minuten
David Lee
20. Dez 2012
Tests
Tests
Test: Sigma-Tele 120-400 mm
Wer gute Tele-Aufnahmen machen will, kommt um eine Materialschlacht nicht herum. Hat man diese Pille einmal geschluckt, vermag das Sigma 120-400 mm zu begeistern.
3 Minuten
David Lee
17. Apr 2012
Downloads
Downloads
PantsOff
Zeigt verdeckte Passwörter in Passwortfeldern im Klartext an.
2 Minuten
David Lee
22. Mär 2011
Praxis
Tipps & Tricks
Praxis: Marginalien kommen gross raus
Marginalien sind Randnotizen in einem Word-Dokument. Zu Unrecht fristen sie ein stiefmütterliches Dasein. Wir zeigen, wie Sie langweilige Bleiwüsten damit gehörig aufpeppen.
4 Minuten
David Lee
18. Feb 2011
News
News
Firefox 4 mit App Tabs
Mozilla hat die zweite Beta-Version von Firefox 4.0 zum Testen freigegeben. Der Browser ist in Deutsch verfügbar und bietet eine neue Funktion, die den Namen App Tabs trägt.
3 Minuten
David Lee
28. Jul 2010
1
2
Kommentare
Loading...
Artikel kommentieren
Kommentar schreiben
Titel
B
I
U
S
🔗
❞
0 / 2000
Kommentar senden
Kommentare