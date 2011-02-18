Praxis: Marginalien kommen gross raus

Positionsrahmen: Absolut notwendig ist, dass Sie im gleichen Drop-down-Menü den Positionsrahmen auswählen und dort die richtigen Werte einstellen, Screen 4.

Die Breite sollten Sie von Automatisch auf Genau umstellen. In unserem Beispiel geben wir einen Wert von 4 cm ein. Die horizontale Position ist Aussen und «Relativ zu» der Option Seite. Der Abstand zum Text kann gering gehalten werden. Wir wählen 0,5 cm.

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Seitenränder

Seitenränder

Im Word-Reiter Seitenlayout finden Sie bei Seite einrichten wieder ein kleines Icon mit Pfeil nach unten. Es öffnet den gleichnamigen Dialog, der früher im Datei-Menü steckte.

Hier ist wichtig, dass der Wert bei Aussen etwas grösser ist als die Breite des vorhin erstellten Positionsrahmens – mit 5 bis 6 cm liegen wir in unserem Beispiel etwa richtig. Je grösser der Wert, desto schmaler wird der Bereich des Haupttextes.

Möchten Sie Ihr Dokument so gestalten, dass jeweils zwei Seiten als Doppelseite nebeneinanderliegen, können Sie beim entsprechenden Punkt Gegenüberliegende Seiten auswählen. Die Marginalien erscheinen nun bei allen ungeraden Seiten rechts, bei den geraden links. Deshalb haben wir bei Rändern und bei der Formatvorlage Aussen statt Links oder Rechts verwendet. Natürlich können Sie das ändern, wenn die Marginalien immer auf derselben Seite stehen sollen.

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Textformatierung

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