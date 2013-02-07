Test: Toshiba Stor.e Alu 2S 500 GB

Die hier getestete externe Festplatte Toshiba Store.E Alu 2S fasst 500 GB. Sie überträgt Daten mit USB 3.0 (abwärtskompatibel zu USB 2.0) und kommt, wie der Name andeutet, in einem Aluminiumgehäuse daher.

Die 2,5-Zoll-Festplatte ist nicht nur handlich, sondern auch sehr leicht: ohne Kabel bringt sie nur gerade 146 Gramm auf die Waage. Die Bedienungsanleitung ist extrem knapp, aber viel gibt es auch nicht zu erklären: Kabel einstecken, mit PC verbinden – fertig. Ein USB-3.0-Kabel wird mitgeliefert, es ist allerdings nur etwa 50 cm lang.

Bei den Geschwindigkeitstests enttäuschte die Platte. Im CrystalMark-Benchmark waren 123 MB/s Lesegeschwindigkeit und 122,2 MB/s Schreibgeschwindigkeit das Höchste der Gefühle. Beim Lesen/Schreiben von 512 k grossen Blöcken sank die Geschwindigkeit gar auf 45 MB/s und 25 MB/s ab. Da haben wir kürzlich ein ähnliches Modell des gleichen Herstellers getestet, welches ein Vielfaches erreicht. Für viele Zwecke ist das aber egal, zum Beispiel ist diese HD mehr als genug schnell für USB-Recording an einem Fernseher. Beim Kopieren einer 820 MB grossen Datei benötigte der Rechner in beide Richtungen etwa 8 Sekunden, was eine Geschwindigkeit von gut 100 MB/s bedeutet.

Die Betriebstemperatur bleibt auch bei intensivem Gebrauch stets im grünen Bereich, und Geräusche sind in normaler Büroumgebung keine hörbar.

Fazit: Wenn es auf geringes Gewicht mehr ankommt als auf Geschwindigkeit, ist dieses Modell eine gute Wahl.