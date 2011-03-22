Doch ein nur einmal eingegebenes Passwort vergisst man leicht, und dann ist in vielen Programmen das Passwort zwar gespeichert, aber aus Sicherheitsgründen nicht mehr sichtbar. Es wird nur noch in Form von Punkten oder Sternchen angezeigt. Einen Ausweg bietet hier PantsOff von Christoph Buenger . Indem Sie eine Lupe in irgend ein Passwortfeld ziehen, sehen Sie die verdeckten Buchstaben im Klartext und erhalten so Ihr Passwort zurück.

Virenalarm? Weil man PantsOff auch für unlautere Zwecke verwenden könnte, schlagen viele Antivirenprogramme bei diesem Download Alarm. Falls Ihr Virenscanner in dieser Datei etwas Verdächtiges findet, dann wird er dies z.B. als «not-a-virus», «SPR (Security Privacy Risk)», «PSWTool (Password Tool)», «PWS (Password Spy)» oder «Hacktool» bezeichnen. Irgendwie logisch: Ein solcher Alarm ist bei einem Programm, das explizit dem Auslesen von Passwörtern dient, wenig überraschend. Er erfolgt aber nur, weil das Tool eben genau das tut, wofür es geschrieben wurde: Passwörter auslesen.

Hinweis: PantsOff wird seit 1.1.2011 offiziell nicht mehr zur Verfügung gestellt.