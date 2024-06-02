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Hier finden Sie alle Artikel und Meinungsbeiträge von dpa.
Beiträge von dpa dpa
Praxis
Diagnose-Modus
So einfach können Sie Ihr Pixel-Smartphone auf Fehler prüfen
Das Display flackert, aus den Lautsprechern kommt kein Ton oder die Bluetooth-Verbindung will nicht mehr. Was vielleicht dahinter steckt, können Pixel-Besitzer nun selbst herausfinden.
3 Minuten
Patrick Hediger
2. Jun 2024
News
Neues Geheimcode-Feature
Geschützte Whatsapp-Chats lassen sich unsichtbar machen
Wer ein Smartphone mit anderen teilt oder öfters entsperrt aus der Hand geben muss, kann dafür sorgen, dass Geheimes trotzdem geheim bleibt. Dafür bringt Whatsapp eine weiteres Funktion ins Spiel.
2 Minuten
Patrick Hediger
31. Dez 2023
News
Studie
Nur weniger Nutzer verwenden Passwort-Manager
Passwortmanager sind empfehlenswert, weil sich niemand zahlreiche komplexe Passwörter merken kann. Richtig viele Menschen nutzen solche digitalen Helfer aber noch nicht, zeigt eine aktuelle Umfrage.
2 Minuten
dpa dpa
19. Dez 2023
Praxis
Stiftung Warentest
Oft schlechter als erhofft – Kinder-Smartwatches im Test
Wo steckt mein Kind gerade? Vor allem die Beantwortung dieser Frage ist Eltern wichtig, die eine Smartwatch für die Kleinen anschaffen. Mit der Ortung ist das aber so eine Sache, zeigt ein Test.
4 Minuten
dpa dpa
26. Sep 2023
News
Support-Sicherheit
TeamViewer führt Kontopflicht für Fernzugriff ein
Programme wie AnyDesk oder TeamViewer ermöglichen das Lösen von Computerproblemen aus der Ferne. Bislang ging das quasi völlig anonym. Doch bei TeamViewer ändert sich das nun.
2 Minuten
Patrick Hediger
23. Mai 2023
News
Philanthrop
Microsoft-Gründer Gates will nahezu gesamtes Vermögen spenden
Er zählt zu den reichsten Menschen der Welt. Jetzt hat Microsoft-Gründer Bill Gates angekündigt, nahezu sein gesamtes Vermögen in seine Stiftung einbringen zu wollen.
2 Minuten
dpa dpa
19. Jul 2022
News
Grenzenloses Chatten
Google schaltet SMS-Nachfolger scharf
160 Zeichen. Mehr nicht. Die SMS verweist Mitteilsame gnadenlos in ihre Schranken. Kein Wunder, dass Messenger ihre Funktion quasi übernommen haben. Trotzdem tritt nun ein SMS-Nachfolger an.
3 Minuten
dpa dpa
25. Nov 2020
News
Emoji
Es ist der 17. Juli – Fröhlichen Welt-Emoji-Tag!
Zum Welttag des digitalen Lachgesichts begeben wir uns auf die Spurensuche nach den Wurzeln der Emojis – und blicken voraus.
4 Minuten
Florian Bodoky
17. Jul 2020
Praxis
Ad-hoc-Videokonferenz
Skype im Browser ohne Anmeldung nutzen
Videokonferenzen sind gefragter denn je. Ob ein Dienst genutzt wird, hängt auch damit zusammen, wie einfach er sich bedienen lässt. Skype baut deshalb nun eine Hürde ab.
2 Minuten
dpa dpa
9. Mai 2020
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