Anzeige
Anzeige
Anzeige
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
Platzhalter-Person.webp
dpa dpa
23. Mai 2023
Lesedauer 2 Min.

Support-Sicherheit

TeamViewer führt Kontopflicht für Fernzugriff ein

Programme wie AnyDesk oder TeamViewer ermöglichen das Lösen von Computerproblemen aus der Ferne. Bislang ging das quasi völlig anonym. Doch bei TeamViewer ändert sich das nun.

TeamViewer ist und bleibt für Privatnutzerinnen und -nutzer kostenlos. Wer aber künftig auf andere Rechner und Geräte zugreifen möchte, muss ein Konto anlegen.

© (Quelle: Zacharie Scheurer/dpa-tmn)

TeamViewer hat für seine Fernzugriffs-Software aus Sicherheitsgründen eine Kontopflicht eingeführt. Helfende, also alle, die die Kontrolle über einen anderen Computer übernehmen möchten, müssen ab sofort registrierte Nutzerinnen oder Nutzer sein, sich also mit einem TeamViewer-Konto anmelden, wie das Unternehmen mitteilt. Hintergrund sei eine «bessere Betrugsprävention».

Bei Hilfesuchenden soll die Kontopflicht umgekehrt zu «mehr Transparenz bei eingehenden Verbindungen» führen. Kommt künftig eine Zugriffsanfrage für den eigenen Rechner, kann man beispielsweise den Namen und den Standort des Menschen sehen, der sich auf den Computer schalten möchte.

Kontopflicht soll Betrüger ausbremsen

TeamViewer reagiert mit der Kontopflicht auf die zahlreichen Angriffsversuche von Cyberkriminellen über Fernwartungskanäle. Diese geben sich etwa am Telefon als Support eines Unternehmens wie Microsoft aus und wollen sich dann per Fernwartungs-Software Zugriff auf Rechner verschaffen.

Die Software hat den Angaben zufolge auch eine überarbeitete Oberfläche mit optimierter Bedienung erhalten und heisst nun offiziell TeamViewer Remote. Neu ist auch die Möglichkeit für Helfende, TeamViewer im Browser zu nutzen, also kein Programm starten oder installieren zu müssen.

Das für private Zwecke kostenlose TeamViewer bietet den Fernzugriff grundsätzlich nicht nur für PCs und Notebooks an. Über die Software ist es auch möglich, aus der Ferne auf Smartphones und Tablets zuzugreifen, für die TeamViewer entsprechende Apps zum Download bereitstellt.

Kommentare

Sicherheit Web-Dienste Internet & Sicherheit
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare