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Florian Bodoky
Florian Bodoky
Hier finden Sie alle Artikel und Meinungsbeiträge von Florian Bodoky.
Beiträge von Florian Bodoky
Praxis
Bilder in Word mit Alternativtext versehen
Inklusiv gestalten in Word: Alternativtext zu Bildern hinzufügen.
2 Minuten
Patrick Hediger
31. Mär 2026
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Browser-Erweiterung
Privacy Badger
Mit Privacy Badger stoppen Sie Tracker und andere unerwünschte Überwachungselemente auf Webseiten.
2 Minuten
Luca Diggelmann
20. Feb 2026
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Easter Egg
Blinkende Google-Suchresultate
So kriegen Sie blinkende Suchresultate
1 Minute
Patrick Hediger
17. Feb 2026
Praxis
Tipps & Tricks
Windows: Funktionieren meine RAM?
Sind Ihre Arbeitsspeicher-Riegel eigentlich alle intakt? So finden Sie es raus.
2 Minuten
Florian Bodoky
16. Feb 2026
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Stellarium
Das kostenlose Profi-Tool für Heim-Astronomie.
2 Minuten
Patrick Hediger
5. Jan 2026
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Webtipp
LightningMaps.org
Lightningmaps.org zeigt, wo es auf der Welt überall gerade blitzt.
2 Minuten
Luca Diggelmann
16. Dez 2025
Tests
Hart im Nehmen
Samsung-SSD T7 Shield (4 TB) im PCtipp-Test
Samsungs portable, externe SSD T7 Shield ist sturzsicher, wasserfest und erst noch hübsch anzusehen. Der PCtipp-Test verrät die weiteren Qualitäten.
3 Minuten
Daniel Bader
14. Dez 2025
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Vice
Vice emuliert alte 8-Bit-Heimcomputer und startet die Software von Klassikern wie dem Commodore C64 oder dem VIC20.
2 Minuten
Patrick Hediger
3. Dez 2025
Praxis
Schon gewusst?
Das Anmeldebild auf macOS ändern – so gehts
Schon gewusst? Das Anmeldebild auf macOS können Sie nach eigenem Gutdünken ändern.
2 Minuten
Patrick Hediger
24. Nov 2025
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MemTest86
Prüfen Sie Ihr RAM auf mögliche Defekte oder Leistungsprobleme.
3 Minuten
Luca Diggelmann
24. Nov 2025
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