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Florian Bodoky

Hier finden Sie alle Artikel und Meinungsbeiträge von Florian Bodoky.

Beiträge von Florian Bodoky

Praxis
Bilder in Word mit Alternativtext versehen
Inklusiv gestalten in Word: Alternativtext zu Bildern hinzufügen.
2 Minuten
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Patrick Hediger
31. Mär 2026
Screenshot Privacy Badger
Downloads
Browser-Erweiterung
Privacy Badger
Mit Privacy Badger stoppen Sie Tracker und andere unerwünschte Überwachungselemente auf Webseiten.
2 Minuten
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Luca Diggelmann
20. Feb 2026
Praxis
Easter Egg
Blinkende Google-Suchresultate
So kriegen Sie blinkende Suchresultate
1 Minute
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
17. Feb 2026
Die Speicherdiagnose unter Windows 11
Praxis
Tipps & Tricks
Windows: Funktionieren meine RAM?
Sind Ihre Arbeitsspeicher-Riegel eigentlich alle intakt? So finden Sie es raus.
2 Minuten
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Florian Bodoky
16. Feb 2026
Stellarium zeigt einen Nachthimmel über Winterthur
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Stellarium
Das kostenlose Profi-Tool für Heim-Astronomie.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
5. Jan 2026
Screenshot Lightningmaps.org
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Webtipp
LightningMaps.org
Lightningmaps.org zeigt, wo es auf der Welt überall gerade blitzt.
2 Minuten
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Luca Diggelmann
16. Dez 2025
Tests
Hart im Nehmen
Samsung-SSD T7 Shield (4 TB) im PCtipp-Test
Samsungs portable, externe SSD T7 Shield ist sturzsicher, wasserfest und erst noch hübsch anzusehen. Der PCtipp-Test verrät die weiteren Qualitäten.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
14. Dez 2025
Screenshot Vice Emulator
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Vice
Vice emuliert alte 8-Bit-Heimcomputer und startet die Software von Klassikern wie dem Commodore C64 oder dem VIC20.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
3. Dez 2025
Praxis
Schon gewusst?
Das Anmeldebild auf macOS ändern – so gehts
Schon gewusst? Das Anmeldebild auf macOS können Sie nach eigenem Gutdünken ändern.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
24. Nov 2025
Downloads
Downloads
MemTest86
Prüfen Sie Ihr RAM auf mögliche Defekte oder Leistungsprobleme.
3 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
24. Nov 2025

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