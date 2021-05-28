Luca Perler

Zweiter Versuch

Neuer Vorschlag für die E-ID soll bis Mai 2022 vorliegen

Der Bundesrat will bei der E-ID vorwärts machen. Bis Ende Jahr soll das Grobkonzept zu einer neuen Lösung vorliegen, damit das angepasste Gesetz im Mai 2022 in die Vernehmlassung geschickt werden kann.