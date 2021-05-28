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Luca Perler

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Beiträge von Luca Perler

News
Zweiter Versuch
Neuer Vorschlag für die E-ID soll bis Mai 2022 vorliegen
Der Bundesrat will bei der E-ID vorwärts machen. Bis Ende Jahr soll das Grobkonzept zu einer neuen Lösung vorliegen, damit das angepasste Gesetz im Mai 2022 in die Vernehmlassung geschickt werden kann.
2 Minuten
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Luca Perler
28. Mai 2021
News
Vorstoss
Parlamentarier reichen Motion für eine staatliche E-ID ein
Die geplante E-ID wurde vom Schweizer Stimmvolk klar abgelehnt. Mit einer Motion fordern Nationalräte den Bundesrat nun dazu auf, eine staatliche E-ID zu schaffen. Der Vorstoss wird von allen Fraktionen unterstützt.
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Luca Perler
12. Mär 2021
News
«Tissot T-Touch Connect Solar»
Swatch lanciert lang erwartete Smartwatch
Die Swatch Group hat ihre lang erwartete Smartwatch angekündigt. Lanciert wird diese unter der Marke Tissot.  Die Uhr verfügt über ein Schweizer Betriebssystem und soll sechs Monate lang ohne Aufladen auskommen.
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Luca Perler
23. Mär 2020
News
News
Referendum gegen die E-ID steht
Das Referendum gegen die E-ID wird Tatsache. Gemäss den Initianten konnten genügend Unterschriften gesammelt werden.
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Luca Perler
23. Dez 2019
Tests
Tests
Internet-Box 3 und Swisscom Box: Das neue Swisscom Duo im Test
Der grösste Provider der Schweiz hat kürzlich einen neuen Router und eine neue TV-Box vorgestellt. Wir haben sie auf Herz und Nieren geprüft.
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Luca Perler
20. Dez 2019
Tests
Tests
Swisscoms WLAN-Box im Test
Unter dem Namen WLAN-Box lanciert die Swisscom ein Gerät, das sowohl als Access Point als auch als Repeater einsetzbar ist.
3 Minuten
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Luca Perler
30. Nov 2017

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