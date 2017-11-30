Swisscoms WLAN-Box im Test

In einer 4,5-Zimmer-Wohnung liess sich das WLAN-Signal mit der Box auf der gesamten Fläche gut verteilen. Auch ein Stockwerk höher verlief das Pairing zwischen Router und WLAN-Box noch problemlos. Bei zwei Stockwerken wurde die Distanz jedoch zu gross, sodass die beiden Geräte keine Verbindung untereinander mehr herstellen konnten.

Tadellos funktionierte das Gerät als Verbindungsstück zwischen Internet- und TV-Box: Im Test betrug die Distanz zwischen Router und Repeater allerdings nur einige Meter. Weil das TV-Signal hierbei von der WLAN-Verbindung abhängig ist, kann die Übertragung bei einer gewissen Distanz ins Stocken kommen. Ab wann die Verbindung allenfalls schlechter wird oder das Bild beginnt zu ruckeln, konnte jedoch aus praktischen Gründen nicht getestet werden. Auch Einstellungen an den WLAN-Betriebszeiten, die das Signal etwa in der Nacht unterbrechen, können dabei den Fernsehgenuss stören. Zur Performance-Messung wurde der Speed im WLAN-Netzwerk getestet, diese ergab Erstaunliches: Der WLAN-Speed, sowohl beim Up- als auch beim Download, verbesserte sich mit dem Einsatz der WLAN-Box um rund 100 Mbit/s. Bei der Messung lagen zwei Zimmertüren sowie etwa 25 Meter Distanz zwischen WLAN-Box und Endgerät.

Fazit

Mit 79 Franken kostet Swisscoms WLAN-Box ähnlich viel wie die Geräte anderer Anbieter. Allerdings können bei dieser Box keine selbstständigen Einstellungen vorgenommen werden. Wer aber Wert auf eine schnelle und einfache Installation legt, ist mit der WLAN-Box von Swisscom gut bedient.