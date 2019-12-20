Internet-Box 3 und Swisscom Box: Das neue Swisscom Duo im Test

Alternativ kann für die wichtigsten Einstellungen auch die von der Swisscom bereitgestellte Home-App genutzt werden – verfügbar ist diese für Android und iOS. Auch in der Home-App lässt sich unter anderem das WLAN-Passwort ändern, der Gast-Zugang verwalten, die Kinderschutzfunktion einschalten oder auch die WLAN-Betriebszeit einstellen.

Lesen Sie auf der nächsten Seite: Facts and Figures sowie Fazit und Bewertung

Zugang zu sämtlichen Router-Einstellungen erhält ...

Facts and Figures

Rückseitig verfügt die Internet-Box über zahlreiche Ports. Vorhanden sind insgesamt fünf Ethernet-Anschlüsse – 1 x 2,5 Gbit/s und 4 x 1 Gbit/s. Hinzu kommen zwei Telefon-, ein USB-3.0-, ein Glasfaser-Anschluss sowie eine DSL-Buchse. Der Router unterstützt laut Swisscom eine maximale Surfgeschwindigkeit von 10 Gbit/s.

Die Box beherrscht den neuen WLAN-Standard Wifi6 und funkt im Dualband-Modus auf dem 5-GHz-und 2,4-GHz- Frequenzband. Im Test überzeugte die Reichweite des WLAN-Signals. Eine moderne 5,5-Zimmer-Wohnung mit rund 130 Quadratmetern versorgt der Router in allen Räumen mit gutem Empfang. Auch in der am weitesten entfernten Ecke zeigte das Smartphone noch drei von vier Balken an. Ausserdem dient die Box auch als NAS (Network Attached Storage). Dazu wird am USB-3.0-Anschluss beispielsweise eine externe Festplatte angehängt. Auf diese können alle Geräte im Netzwerk zugreifen.

Fazit

Im Test hat die Internet-Box 3 überzeugt. Sie ist schnell eingerichtet und versorgt eine 5,5-Zimmer-Wohnung überall mit gutem WLAN-Empfang. Das Router-Interface ist verständlich gestaltet und bietet alle nötigen Konfigurationsmöglichkeiten. Optisch gefällt die Internet-Box 3 ebenfalls. Sie ist elegant und kaum grösser als ein Kochbuch. Ein Upgrade auf die neue Internet-Box kann sich also durchaus lohnen – insbesondere, wenn man zuhause noch ein älteres Router-Modell stehen hat.

Für Neukunden ist die Internet-Box 3 in Kombination mit den Abos inOne home Internet L und M gratis. Wer sich für das günstigere Abo inOne home Internet S entscheidet, erhält die Vorgängerbox 2. Bestandskunden verrechnet Swisscom 99 Franken für das Upgrade auf die neue Internet-Box. Für die Internet-Box 2 werden 69 Franken fällig.

Lesen Sie auf der nächsten Seite: Swisscom Box

Swisscom Box

Swisscom Box

So, nun zum neuen Star des Hardware-Sortiments von Swisscom – der neuen TV-Box. Respektive «Swisscom Box», wie sie vom Telko genannt wird. Im Vergleich zur Vorgängerversion ist sie eine Spur grösser geworden. Zudem ist die Oberseite statt aus weissem Plastik nun mit einem grau-gefärbten Textil bespannt. Das neue Design sieht schick aus und macht sich im Wohnzimmer gut. Auch die Swisscom Box ist zügig installiert. Nach dem Anschliessen und Einschalten des Kästchens lädt dieses zunächst das neue Betriebssystem herunter.

Swisscom überarbeitete das Betriebssystem komplett. Das Entertainment OS 4 verfügt über eine neu gestaltete Oberfläche, die auf den ersten Blick wie die Vorgängerversion im Dark Mode wirkt. Doch auch an der Navigation schraubten die Entwickler. Das Einstellungsmenü verfügt neu über sieben Kategorien (TV und Radio, Video und Audio, Voice Assistant, Anzeige, TV-Box, Konto und System). Das Ganze wirkt sehr aufgeräumt, sodass langes Suchen nach Funktionen erspart bleibt. Auch integriert das neue Betriebssystem gemäss Swisscom «als eine der weltweit ersten TV-Oberflächen weltweit» eine Schnittstelle von Netflix, sodass man auf Inhalte des Streaming-Anbieters direkt über den Homescreen zugreifen kann. Auf Inhalte von Dazn, Sky und OCS trifft das ebenfalls zu.