Platzhalter-Person.webp

Moritz Bergmann, pte

Hier finden Sie alle Artikel und Meinungsbeiträge von Moritz Bergmann, pte.

Beiträge von Moritz Bergmann, pte

News
JoblessBERT
KI sagt Arbeitslosigkeit am schnellsten vorher
Social-Media-Posts über Arbeitslosigkeit können die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung bis zu zwei Wochen früher als die Veröffentlichung der offiziellen Daten vorhersagen.
3 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Moritz Bergmann, pte
7. Jan 2026
News
Gedächtnis
Anweisungen spielen grösste Rolle als Schlaf
Laut Forschern des Merrimack College beeinflussen Anweisungen das Erinnern stärker als bisher vermutet. Ausgeschlafenheit und Emotionen sind eher untergeordnet.
3 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Moritz Bergmann, pte
7. Okt 2025
News
Gen Z
Plattformen laufen Suchmaschinen bei Jüngeren den Rang ab
Google & Co. verlieren bei jüngeren Usern an Boden. Zwar bleiben Suchmaschinen laut einer am Jahresanfang von Claneo durchgeführten US-Umfrage das Standardtool für Allgemeinwissen, denn 72 Prozent nutzen sie mehrmals in der Woche.
2 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Moritz Bergmann, pte
5. Aug 2025
News
Studie
Frühe Handy-Nutzung schadet Psyche der Kinder
Der Besitz eines Smartphones von Mädchen und Jungen unter 13 Jahren steht mit einer schlechteren psychischen Gesundheit und einem geringeren Wohlbefinden im frühen Erwachsenenalter in Zusammenhang.
3 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Moritz Bergmann, pte
21. Jul 2025
News
;-)
Emojis sterben aus
Die Bedeutungen sind laut einer Studie dem generationsspezifischem Wandel unterworfen und führen immer mehr zu Verwirrungen.
2 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Moritz Bergmann, pte
7. Jul 2025
News
Synchrone Theta-Wellen
Gehirn reagiert flexibel auf geistige Aufgaben
Die neuronale Synchronität des Gehirns passt sich an verschiedene Situationen flexibel an. Das haben Forscher der Johannes Gutenberg-Universität Mainz erstmals nachgewiesen.
2 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Moritz Bergmann, pte
16. Jun 2025
News
Social Media
Städteplaner beziehen Instagram-Beiträge ein
Laut Jayedi Aman von der University of Missouri wird das künftige Design von Städten so sehr von menschlichen Erfahrungen gesteuert sein wie von tatsächlichen Materialien.
3 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Moritz Bergmann, pte
22. Mai 2025
News
Untersuchung
Bildschirmzeit im Bett verstärkt Schlaflosigkeit
Die Nutzung elektronischer Geräte am Abend im Bett erhöht das Risiko von Schlaflosigkeit um bis zu 59 Prozent. Zudem verringert sich laut einer Studie des Norwegian Institute of Public Health die Schlafzeit um 24 Minuten.
3 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Moritz Bergmann, pte
1. Apr 2025
News
Dating
Social Media beeinflussen Partnerwahl stark
Fast jeder zweite junge Erwachsene ist aufgrund der vielen digitalen Möglichkeiten zum Thema Dating und Partnersuche verwirrt. Zu dem Ergebnis kommt eine Umfrage der Ethophilia Research Foundation.
3 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Moritz Bergmann, pte
4. Jul 2024
News
Cybercrime
Meta in Australien am Pranger
Immer mehr Australier machen sich darüber Sorgen, dass die Social-Media-Riesen daran scheitern, Internet-Betrügereien zu stoppen und diese sogar noch fördern, wie eine Studie der Australian Banking Association (ABA) zeigt.
3 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Moritz Bergmann, pte
26. Jun 2024

Kommentare