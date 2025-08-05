Anzeige
Anzeige
Anzeige
Platzhalter-Person.webp
Moritz Bergmann, pte
5. Aug 2025
Lesedauer 2 Min.

Gen Z

Plattformen laufen Suchmaschinen bei Jüngeren den Rang ab

Google & Co. verlieren bei jüngeren Usern an Boden. Zwar bleiben Suchmaschinen laut einer am Jahresanfang von Claneo durchgeführten US-Umfrage das Standardtool für Allgemeinwissen, denn 72 Prozent nutzen sie mehrmals in der Woche.
© (Quelle: pexels-polina-tankilevitch)

 Andere Plattformen gewinnen aber an Bedeutung. 16- bis 27-Jährige nutzen Suchmaschinen weniger als Ältere. Sie bevorzugen andere Online-Tools zum Wissenserwerb: 68 Prozent verwenden dafür häufig YouTube, 65 Prozent Instagram und 58 Prozent TikTok. 34 Prozent dieser Altersgruppe sucht mit KI-Chatbots nach Informationen.

Wichtige Vertrauensfrage

Insgesamt nutzen 25 Prozent aller Befragten dafür KI-Chatbots. Weitere 15 Prozent verlassen sich auf KI-Suchmaschinen - Tendenz steigend. KI-Suchtools gewinnen laut der Umfrage an Glaubwürdigkeit. 79 Prozent der Befragten vertrauen den KI-Suchmaschinen. Mit 77 Prozent ist der Wert bei KI-Chatbos ähnlich hoch. Amazon erzielt sogar 87 Prozent. Ähnlich gut schneiden Suchmaschinen und auch YouTube mit je 86 Prozent ab.

Andere Plattformen geniessen weit weniger Vertrauen: Facebook sorgt bei 27 Prozent der Befragten für Besorgnis, TikTok immerhin bei 25 Prozent. Auch das Vertrauen in asiatische E-Commerce-Dienstleistungen ist brüchig. 31 Prozent der befragten US-Amerikaner beschreiben sie als unzuverlässig. Bei Kurznachrichtendiensten haben 28 Prozent Zweifel in punkto Vertrauenswürdigkeit.

KI-Tools wird misstraut

Das Misstrauen bei KI-Tools ist geringer. 23 Prozent der Befragten erachten KI-Chatbots als nicht vertrauenswürdig. 21 Prozent sagen das über KI-Suchmaschinen. Geschwindigkeit hingegen spielt für die Nutzer nur eine untergeordnete Rolle. Viele geben an, dass sie auf solide Antworten auch gerne länger warten. Das gilt vor allem dann, wenn die Informationen aus einer Quelle stammen, der sie vertrauen. (pressetext.com)

Inhalt

Kommentare

Suchmaschinen Social Media
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare