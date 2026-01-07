Anzeige
Anzeige
Anzeige
Platzhalter-Person.webp
Moritz Bergmann, pte
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
7. Jan 2026
Lesedauer 3 Min.

JoblessBERT

KI sagt Arbeitslosigkeit am schnellsten vorher

Social-Media-Posts über Arbeitslosigkeit können die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung bis zu zwei Wochen früher als die Veröffentlichung der offiziellen Daten vorhersagen.
© (Quelle: Grok)

Zu dem Ergebnis kommen Forscher unter der Leitung der Development Impact Group der World Bank. Das Team um Sam Fraiberger hat dafür das KI-Modell "JoblessBERT" entwickelt, das entsprechende Äusserungen im Social Web identifiziert.

JoblessBERT erkennt Slang

Insgesamt haben die Experten die Daten von 31,5 Mio. X-Usern für das Training des transformerbasierten Klassifikators verwendet. Dieser sollte aus den zwischen 2020 und 2022 geposteten Inhalten jene Posts erkennen, die mit einer Arbeitslosigkeit in Zusammenhang standen. Dabei wurden auch Posts berücksichtigt, die Slang oder Rechtschreibfehler wie "I needa job!" aufwiesen.

Auch demografische Justierungen sind eingesetzt worden, um der nicht repräsentativen Nutzerbasis von X Rechnung zu tragen. Zusätzlich sind die Ansprüche aus der Arbeitslosenversicherung in den USA auf nationaler, bundesstaatlicher und Stadtebene berücksichtigt worden. Das Modell hat fast drei Mal mehr Aufdeckungen einer Arbeitslosigkeit erfasst als frühere regelbasierte Ansätze. Gleichzeitig wurde eine hohe Genauigkeit beibehalten.

KI während Krisen nützlich

Das neue Verfahren, so die Wissenschaftler, verringert im Vergleich zu den Konsensprognosen der Industrie die Prognosefehler um 54,3 Prozent und erweist sich während Krisen wie der COVID-19-Pandemie als besonders nützlich. Die KI entdeckte, dass es im März 2020 zu einem massiven Anstieg der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung gekommen war. Diese Informationen standen Tage vor der Veröffentlichung der offiziellen Statistiken zur Verfügung.

Die Studienautoren betonen, dass diese Methodik zeigt, wie KI-Modelle in Kombination mit den Daten der sozialen Medien traditionelle Wirtschaftsstatistiken ergänzen können. Sie dürften vor allem bei wirtschaftlichen Krisen von grossem Vorteil sein, unterstreichen die Wissenschaftler abschliessend. Details zur aktuellen Forschungsarbeit sind in "PNAS Nexus" nachzulesen. (presseportal.com)

Inhalt

Kommentare

Künstliche Intelligenz KI & Trends
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare