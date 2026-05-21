Webinar: Ein perfektes CEWE FOTOBUCH von Ihrer Reise gestalten

In unserem Webinar dreht sich alles um die Gestaltung von einem CEWE FOTOBUCH Ihrer Reise:

Was macht ein gelungenes CEWE FOTOBUCH mit Reisefotos und persönlichen Erinnerungen aus?

Welche Inhalte gehören hinein – und was können Sie weglassen?

Wie bauen Sie eine stimmige Gestaltung von der ersten bis zur letzten Seite auf?

Ausserdem stellen wir Ihnen unsere aktuelle Software sowie neue Designvorlagen vor, die Sie Schritt für Schritt bei der Buchgestaltung unterstützen. Sie lernen, wie Sie Landkarten und Reiserouten einfügen, um Ihre Reise visuell erlebbar zu machen. Wir zeigen Ihnen spannende Neuheiten, mit denen Ihr CEWE FOTOBUCH noch professioneller und persönlicher wird.

Lassen Sie Ihre Reise noch einmal lebendig werden – Seite für Seite.

Melden Sie sich jetzt an und gestalten Sie ein CEWE FOTOBUCH von Ihrer Reise, das Ihre Geschichten perfekt erzählt!