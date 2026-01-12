PCtipp Redaktion

Smartphones sind unsere täglichen Begleiter. Ein gutes Gerät ist deshalb Gold wert. Hier finden Sie unsere Lieblinge 2025 für Android, iOS und zum Klappen. PCtipp präsentiert die 100 besten Produkte 25. Nur wer unsere harten Tests besteht, kommt in die Top 100.
Wearables sind praktisch und die optimale Ergänzung oder gar ein Ersatz fürs Smartphone. Auf dieser Doppelseite finden Sie die besten Smartwatches, Fitnessbänder und weiteren tragbaren Gadgets. Nur wer unsere harten Tests mit Bestnoten besteht, kommt in die Top 100.
Heutige Fernseher bringen echte Kinoatmosphäre in die heimische Stube. Unsere fünf Empfehlungen trumpfen mit tollem Bild, einfacher Bedienung und gutem Sound. PCtipp präsentiert die 100 besten Produkte 2025. Nur wer unsere harten Tests besteht, kommt in die Top 100.
Vom Luftreiniger über die Eismaschine bis zum ultimativen Staubsauger: Diese smarten Geräte helfen richtig gut im Haushalt aus. PCtipp präsentiert die 100 besten Produkte 2025. Nur wer unsere harten Tests mit Bestnoten besteht, kommt in die Top 100.
Ob Schnappschuss, Profi-Foto oder Video: Mit unseren fünf Empfehlungen haben Sie für jede Gelegenheit die passende Kamera zur Hand. PCtipp präsentiert die 100 besten Produkte 2025. Nur wer unsere harten Tests mit Bestnoten besteht, kommt in die Top 100.
Von der PC-Maus über die Tastatur bis hin zur externen Festplatte: Gute Peripheriegeräte steigern die Effizienz, die Funktionalität und die Ergonomie. PCtipp präsentiert die 100 besten Produkte 25. Nur wer unsere harten Tests mit Bestnoten besteht, kommt in die Top 100.
Schnelles, stabiles Internet im ganzen Haus: Das ermöglichen unsere fünf Favoriten unter den Netzwerkgeräten. PCtipp präsentiert die 100 besten Produkte 2025. Nur wer unsere harten Tests mit Bestnoten besteht, kommt in die Top 100.
Notebook, Convertible oder Tablet: Mit diesen fünf mobilen Rechnern erledigen Sie alle Aufgaben schnell und bequem. Disclaimer: Der Artikel stammt aus der Dezember Printausgabe des PCtipp. Die Preise können sich mittlerweile geändert haben.
Ob Musikgenuss per Kopfhörer, via Lautsprecher oder für das Heimkino: Wir haben für jede Gelegenheit einen Kauftipp, der perfekten Sound garantiert. PCtipp präsentiert die 100 besten Produkte 2025. Nur wer unsere harten Tests mit Bestnoten besteht, kommt in die Top 100.
Sei es für Fotos, für Dokumente oder für Grafiken: Mit diesen fünf Geräten drucken Sie schnell, preiswert und in hoher Qualität. PCtipp präsentiert die 100 besten Produkte 2025. Nur wer unsere harten Tests mit Bestnoten besteht, kommt in die Top 100.
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