Katrin Tschannen verlässt Migros Online - Neuer CEO gesucht

Katrin Tschannen gibt ihre Funktion als CEO von Migros Online auf eigenen Wunsch per Ende März 2027 ab. Sie übernahm die Leitung von Migros Online vor sechs Jahren. In einer Zeit mit vielen Unsicherheiten hat sie das Unternehmen entscheidend weiterentwickelt. Sie überführte den ehemaligen Online-Shop «LeShop.ch» erfolgreich zu Migros Online. Unter ihrer Führung bewältigte Migros Online die aussergewöhnliche Zunahme an Bestellungen während der Covid-Zeit. Damit trug sie massgeblich dazu bei, dass Migros Online zu einer der führenden Shopping-Apps der Schweiz geworden ist. Mit der Inbetriebnahme des neuen automatisierten Lagers in Regensdorf ZH hat das Unternehmen zudem einen wichtigen Schritt für weiteres Wachstum gemacht.

Rückblick auf erfüllte Jahre

Die 45-Jährige hat entschieden, dass für sie nun der richtige Zeitpunkt für eine neue Herausforderung gekommen ist. «Ich blicke auf sechs intensive und sehr erfüllende Jahre bei Migros Online zurück. Ich verspüre grosse Dankbarkeit, wenn ich sehe, was wir gemeinsam erreicht haben. Migros Online steht heute auf einem starken Fundament», sagt Katrin Tschannen.

Matthias Wunderlin, Präsident des Verwaltungsrats von Migros Online: «Katrin Tschannen hat Migros Online mit strategischem Weitblick und grosser unternehmerischer Verantwortung durch eine ausserordentlich anspruchsvolle Wachstumsphase geführt. Damit hat sie die Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft geschaffen. Im Namen des Verwaltungsrats danke ich ihr herzlich für ihren grossen Einsatz für Migros Online und die Migros-Gruppe.»

Reibungslose Übergabe

Bis Ende März 2027 bleibt Katrin Tschannen in ihrer Funktion als CEO tätig. Dabei wird sie weiterhin sämtliche Aufgaben wahrnehmen, die laufenden Geschäfte begleiten sowie die reibungslose Übergabe an ihre Nachfolge sicherstellen. Die Suche wurde eingeleitet.