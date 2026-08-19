Memobase.ch - Zugang zum audiovisuellen Gedächtnis der Schweiz

Damit erhalten Forschende, Medienschaffende und die interessierte Öffentlichkeit einen einzigartigen Zugang zum audiovisuellen Erbe der Schweiz.

Historische Radio- und Fernsehsendungen der SRG lassen sich neu so einfach wie noch nie recherchieren: Über Memobase.ch, das nationale Portal von Memoriav, können Interessierte auf 1,5 Millionen Fernseh- und Radiosendungen aus den Archiven von RTR und SRF zugreifen. Mehr als 650'000 Dokumente lassen sich direkt online anhören oder ansehen. Für Forschende, Medienschaffende und die interessierte Öffentlichkeit bedeutet dieser Schritt einen deutlichen Mehrwert: Sie erhalten Zugang zu einem breiten Spektrum historischer Inhalte, darunter beispielsweise Nachrichtensendungen, Sportübertragungen und Kulturbeiträge, die bis in die 1930er Jahre zurückreichen. Langfristig sollen auch die Bestände der RSI-Archive und der RTS-Archive auf Memobase integriert werden.

Als nationales Portal bündelt Memobase audiovisuelle Inhalte – also Radio- und Fernsehsendungen, Fotos, Filme und Tondokumente – sowie Metadaten von rund 160 Schweizer Institutionen. Dank der mehrsprachigen, medien- und institutionsübergreifenden Suche können audiovisuelle Quellen aus unterschiedlichen Sammlungen neu entdeckt und in Beziehung gesetzt werden. Mit der aktuellen Erweiterung umfasst Memobase bald mehr als zwei Millionen audiovisuelle Dokumente aus Schweizer Institutionen.

Die Öffnung der SRG-Archive ist das Ergebnis der intensiven Zusammenarbeit zwischen der SRG und Memoriav. Gemeinsam verfolgen die beiden Organisationen das Ziel, das audiovisuelle Erbe der Schweiz über die 2021 grundlegend erneuerte Plattform Memobase breiter zugänglich zu machen. Damit kommt die SRG ihrem gesetzlichen Auftrag nach, ihre Archivbestände für die Öffentlichkeit zu öffnen. Denn die Fernseh- und Radiosendungen der SRG dokumentieren seit dem frühen 20. Jahrhundert die gesellschaftliche, kulturelle und politische Entwicklung des Landes auf einzigartige Weise.