10 Funktionen von UPDF, der Alternative zu Adobe Acrobat

PDF-Dateien sind zum Standardformat geworden, das uns in den verschiedensten Bereichen begegnet – in der Wirtschaft, im Bildungswesen, in der akademischen Forschung und sogar im täglichen persönlichen Umfeld.

Gleichzeitig sorgen revolutionäre Fortschritte in der generativen künstlichen Intelligenz (AI) weltweit für Furore. Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem unsere Produktivität und unsere Gesamtergebnisse stark davon abhängen, wie effektiv wir AI-Tools einsetzen. Stellen Sie sich vor, wie praktisch es wäre, diese AI-Funktionen nahtlos in Ihre PDF-Dokumente zu integrieren – das wäre eine echte Revolution!

Hier kommt UPDF ins Spiel, die innovative AI-PDF-Bearbeitungslösung von Superace Software Technology, die unser PCtipp-Team wärmstens empfehlen kann. UPDF bietet eine übersichtliche Benutzeroberfläche, mit der Sie PDF-Dateien für Windows, Mac, iOS und iPad bearbeiten, konvertieren, signieren, schützen, chatten und organisieren können. UPDF ist zudem der erste PDF-Editor mit der bahnbrechenden Funktion, PDFs in Mindmaps umzuwandeln. Im Rahmen einer aufregenden September-Kampagne können alle PCtipp-Nutzer an der Aktion «UPDF kaufen, iPhone 16 gewinnen» teilnehmen und einen AI-Flash-Sale im Wert von 1 Euro geniessen!

Die Umwandlung von PDFs in Mindmaps für ein besseres Verständnis