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Superace Software
20. Sep 2024
Lesedauer 5 Min.

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10 Funktionen von UPDF, der Alternative zu Adobe Acrobat

Entdecken Sie die 10 Hauptfunktionen von UPDF, der ultimativen Alternative zu Adobe Acrobat.
© (Quelle: Superace)

PDF-Dateien sind zum Standardformat geworden, das uns in den verschiedensten Bereichen begegnet – in der Wirtschaft, im Bildungswesen, in der akademischen Forschung und sogar im täglichen persönlichen Umfeld.

Gleichzeitig sorgen revolutionäre Fortschritte in der generativen künstlichen Intelligenz (AI) weltweit für Furore. Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem unsere Produktivität und unsere Gesamtergebnisse stark davon abhängen, wie effektiv wir AI-Tools einsetzen. Stellen Sie sich vor, wie praktisch es wäre, diese AI-Funktionen nahtlos in Ihre PDF-Dokumente zu integrieren – das wäre eine echte Revolution!

Hier kommt UPDF ins Spiel, die innovative AI-PDF-Bearbeitungslösung von Superace Software Technology, die unser PCtipp-Team wärmstens empfehlen kann. UPDF bietet eine übersichtliche Benutzeroberfläche, mit der Sie PDF-Dateien für Windows, Mac, iOS und iPad bearbeiten, konvertieren, signieren, schützen, chatten und organisieren können. UPDF ist zudem der erste PDF-Editor mit der bahnbrechenden Funktion, PDFs in Mindmaps umzuwandeln. Im Rahmen einer aufregenden September-Kampagne können alle PCtipp-Nutzer an der Aktion «UPDF kaufen, iPhone 16 gewinnen» teilnehmen und einen AI-Flash-Sale im Wert von 1 Euro geniessen!

Die Umwandlung von PDFs in Mindmaps für ein besseres Verständnis

© Quelle: Superace

Eine der herausragenden Funktionen von UPDF ist die Funktion «PDF in Mindmap umwandeln». Damit können Sie lange Texte – seien es Forschungsarbeiten, Berichte oder Bücher – prägnant visualisieren und zusammenfassen und komplexe Informationen in leicht verständliche Diagramme konvertieren. Egal, ob Sie ein Student sind, der sich mit akademischen Texten auseinandersetzt, oder eine Fachkraft, die Berichte zusammenfassen möchte, diese Funktion lässt Sie die wichtigsten Punkte schnell auf den Punkt bringen.

Die 10 Hauptfunktionen von UPDF

1. Mit Bildern per AI chatten

Stellen Sie sich vor, Sie überprüfen eine PDF-Datei mit wichtigen Diagrammen oder Infografiken. Mit UPDF können Sie mit diesen Bildern chatten und kontextbezogene Erkenntnisse gewinnen. Sie müssen ein bestimmtes Diagramm verstehen? Fragen Sie einfach UPDF und sehen Sie zu, wie seine AI Klarheit in Ihre Fragen bringt und Ihre Arbeit erheblich erleichtert.

© Quelle: Superace

2. AI-gestützte Zusammenfassungen, Übersetzungen und Erklärungen

Stehen Sie vor einem umfangreichen Dokument in einer Fremdsprache? Nutzen Sie UPDF AI, um wichtige Abschnitte zusammenzufassen, komplexe Terminologie zu übersetzen oder komplizierte Konzepte in einfachen Worten zu erklären. 

© Quelle: Superace

3. Reibungslose PDF-Bearbeitung und -Lektüre

Die Bearbeitung von PDF-Dokumenten kann oft umständlich sein, doch mit UPDF lassen sich Text, Bilder und Links problemlos anpassen. Ausserdem fühlt sich die Leseoberfläche intuitiv an, als würden Sie in einem Buch blättern, komplett mit Werkzeugen wie Lesezeichen, Miniaturansichten und einer leistungsstarken Suchfunktion, die Sie wichtige Informationen sofort finden lässt.

© Quelle: Superace

4. Elegante Anmerkungswerkzeuge

Ob Sie Feedback zu einem Bericht eines Kollegen geben oder persönliche Notizen machen – mit den Anmerkungsfunktionen von UPDF – Textkommentare, Kästchen, Beschriftungen und Hervorhebungen – können Sie Kontextinformationen fliessend hinzufügen.

5. Hochwertige Umwandlung und Komprimierung

Haben Sie ein grosses PDF, das verkleinert werden muss? UPDF zeichnet sich durch eine hochwertige Konvertierung und Komprimierung aus und stellt sicher, dass Sie Dokumente in verschiedene Formate umwandeln können, ohne dass die Klarheit darunter leidet – ein wichtiger Aspekt für alle, die Dokumente für den Druck oder das Internet benötigen.

© Quelle: Superace

6. Starke OCR-Technologie

UPDF hat gleich zwei OCR-Optionen: AI-OCR und herkömmliche OCR. Mit dieser leistungsstarken Funktion können Sie gescannte PDFs, Papierdokumente und Bilder mit bemerkenswerter Genauigkeit in bearbeitbare Formate konvertieren, auch mehrsprachige Dokumente.

© Quelle: Superace

7. Sichere PDF-Dokumentenverschlüsselung

UPDF gewährleistet, dass Ihre sensiblen Informationen geschützt bleiben, indem es Sie Schwärzungen und Wasserzeichen hinzufügen lässt, um Ihre Dokumente vor unbefugtem Zugriff zu schützen und gleichzeitig ihre Integrität zu wahren.

8. PDF-Formulare erstellen, ausfüllen und signieren

Jonglieren zwischen verschiedenen Tools für die Formularverwaltung gehört ab sofort der Vergangenheit an. UPDF ermöglicht es Ihnen, PDF-Formulare nahtlos auf einer einzigen Plattform zu erstellen, auszufüllen und zu signieren, und bietet eine intelligente Formularfelderkennung.

9. Effiziente PDF-Organisation

Mit UPDF können Sie PDF-Seiten mühelos einfügen, teilen, kombinieren oder neu anordnen – perfekt, um Projektdokumente strukturiert und zugänglich zu halten.

10. PDF-Dateien vergleichen

Das Überprüfen mehrerer Versionen eines Dokuments war noch nie so einfach. Das Vergleichstool von UPDF hebt die Unterschiede zwischen zwei PDF-Dateien hervor und ist damit eine unverzichtbare Funktion für Redakteure, Forschende oder alle anderen, die Änderungen nachverfolgen müssen.

© Quelle: Superace

Warum UPDF unter anderen PDF-Editoren heraussticht

Im Vergleich zu anderen PDF-Editoren sticht UPDF in mehreren Bereichen deutlich hervor. Zunächst einmal ist die günstige Preisgestaltung zu nennen – das Programm kostet nur ein Viertel von dem, was Sie für Adobe Acrobat bezahlen würden, und das ohne Kompromisse bei den Kernfunktionen.

Darüber hinaus wird UPDF für seinen aussergewöhnlichen Kundenservice gefeiert, der seinen Benutzern rund um die Uhr mit Rat und Tat zur Verfügung steht. Mit flexiblen Unternehmensautorisierungsoptionen wird die Lizenzverwaltung einfach und sicher. Zusätzlich ermöglicht ein Konto den Zugriff auf alle Plattformen, begleitet von robusten Cloud-Speicherfunktionen von bis zu 110 GB.

© Quelle: Superace

Mit seinen professionellen Bearbeitungsfunktionen, die in ChatGPT integriert sind, erhalten Sie regelmässige Updates mit innovativen Funktionen, um Ihre Benutzererfahrung kontinuierlich zu verbessern.

Fazit: Verbessern Sie noch heute Ihre PDF-Arbeit!

UPDF bietet bemerkenswerte Funktionen, die das Dokumentenmanagement vereinfachen und die Produktivität im Alltagsgebrauch verbessern sollen. Durch die Teilnahme an der laufenden Aktion erhalten Sie nicht nur Zugang zu einer unglaublichen PDF-Lösung, sondern haben auch die Chance, ein «iPhone 16» zu gewinnen und einen zeitlich begrenzten 1 Euro AI-Schnäppchen zu ergattern!

© Quelle: Superace
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