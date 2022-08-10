1Password 8: richtig updaten

Vermutlich geht AgileBits diesen Weg, um den bestehenden Anwendern die Möglichkeit zur Synchronisierung via Wi-Fi zu lassen, wenn sie nicht updaten wollen. Denn ab Version 8 gibt es nur noch die Möglichkeit, die Datenbank über die AgileBits-eigene Cloud abzugleichen und bedingt ausserdem ein Abo. Beide Eigenschaften sind bekanntlich nicht nach jedermanns Geschmack. Die Preise:

Einzellizenz: ca. 36 Franken pro Jahr

Familienlizenz für bis zu 5 Personen: ca. 60 Franken pro Jahr

In beiden Fällen wird eine kostenlose Testphase von 14 Tagen angeboten.

Wurde bis anhin lokal synchronisiert, sollten alle Daten und Einstellungen nahtlos in Version 8 übernommen werden. Ich kann das leider nicht überprüfen, da meine Datenbank seit Jahren nur über die Cloud von AgileBits abgeglichen wird – und in diesem Fall gestaltet sich der Aufstieg sowieso problemlos, weil einfach neu synchronisiert wird.

Hier gibt es Version 8

Um die neuste Version 8 zu laden, rufen Sie die Website von 1Password auf. Blättern Sie ganz nach unten; dort finden Sie unter Downloads alle Links für die jeweiligen Versionen: