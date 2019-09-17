Die 20 nerdigsten Feiertage

25. Mai:Und wieder ein superschöner Tag für Nerds, besonders jene, die «Per Anhalter durch die Galaxis» verschlungen haben: der Towel Day («Tag des Handtuchs»). Fans des Autors Douglas Adams haben den ersten Towel-Day zwei Wochen nach dessen Tod begangen, am 25. Mai 2001. Seither gilt dieser Tag jedes Jahr als Gedenktag.