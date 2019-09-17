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PCtipp Redaktion
17. Sep 2019

Die 20 nerdigsten Feiertage

Jogginghose

Wir wollen ja kein Klischee pflegen, aber im Homeoffice erlebt sie eine Renaissance: die Jogginghose. Am 21. Januar ist jeweils der Welt-Jogginghosentag

 © Pixabay
Monitor zeigt rote Flecken, die an Masern erinnern

Februar – am zweiten Tag der zweiten Woche: Das ist ein wichtiger Tag für Anwender, nämlich der «Safer Internet Day». UnsereNews und Tipps zum Thema Sicherheit lesen Sie hier.

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Evolution vom Affen zum Menschen

12. Februar:Nerds und Wissenschaftsfans werden den Darwin-Day nicht verpassen wollen. Der Tag wird am Geburtstag des Naturforschers Charles Darwin begangen, geboren am 12. Februar 1809.

 © pixabay
Ein grosser Broccoli als Desktop-Hintergrund

7. März:Der einzige Tag im Jahr, an dem wirklich alle mal einen Salat oder sonstwas Grünes essen sollten – auch die Nerds: Tag der gesunden Ernährung

 © Screenshot/Archiv
Grosses Rad mit herausragender Nabe als Skulpur auf einem Platz in Zürich

14. März:Einer der Lieblingsfeiertage der Nerds, der «Tag der Zahl Pi»! Wieso? Na, schreiben Sie das Datum 14.3. einmal auf amerikanische Art: 3.14(1592653589793 usw.). Pi wird für Kreisberechnungen benutzt: Durchmesser mal Pi ergibt Kreisumfang. Darum ein Rad als Symbolbild.

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Ein Park mit Bäumen und Sträuchern an einem Sommertag

23. März:Und nun zum Wetter. Echt – es ist der Weltwettertag. Es wird garantiert irgendwelches Wetter geben.

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Start einer Rakete

12. April:Ab, in den Weltraum! Es ist er «Internationale Tag der bemannten Raumfahrt»

 © dpa
Screenshot einer GEMA-Meldung im Browser (

26. April:Das dürfte dann der Tag sein, an dem die GEMA, die IFPI, die SUISA, die Swissperform, Suisseimage und ProLitteris abtanzen. Es ist nämlich der «Tag des Geistigen Eigentums».

 © Screenshot/Archiv
Ungelenke Strichzeichnung in Microsoft Paint

27. April:Der «Welt-Grafiker-Tag» und «Welttag des Designs» – die fallen praktischerweise aufs gleiche Datum.

 © PCtipp.ch
Ein Regal mit Zeitschriften in einem Kiosk

3. Mai:Für Journalisten ein Grund zum Nachdenken und Feiern, nämlich der «Internationale Tag der Pressefreiheit».

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Büste der Star-Wars-Figur Yoda aus dem 3D-Drucker

4. Mai:Es ist der Star-Wars-Tag. Hier ein Plastik-Yoda aus dem 3D-Drucker. Es ist der Star-Wars-Tag, weil «May the Force (be with you)» ähnlich klingt wie «May, the Fourth» – eben: der vierte Mai.

 © PCtipp.ch
Lachendes Kind mit Handtuch um den Kopf

25. Mai:Und wieder ein superschöner Tag für Nerds, besonders jene, die «Per Anhalter durch die Galaxis» verschlungen haben: der Towel Day («Tag des Handtuchs»). Fans des Autors Douglas Adams haben den ersten Towel-Day zwei Wochen nach dessen Tod begangen, am 25. Mai 2001. Seither gilt dieser Tag jedes Jahr als Gedenktag.

 © Pixabay
Kieshügel mit Baustellensignal

Am letzten Freitag im Julibegehen wir (wie jedes Jahr) den «System Administrator Appreciation Day», also den Tag, an dem wir die Systemadministratoren in allen Serverräumen der Welt loben und preisen. Warum? Darum!Hierundhiereinige bildlich festgehaltene Gründe dafür.

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Eine junge Katze hat sich eine Computermaus gekrallt

8. August:Das ist der Weltkatzentag ^.^. Wir meinen: Was wären die Nerds und das Internet ohne Katzen?!

 © PCtipp (aus Leserwettbewerb)
Dialogbox mit einem heulenden Smily

13. September:zumindest in Russland gibts den Tag des Programmierers, die ja auch nicht nur zu lachen haben.

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Gummi-Entchen im Piraten-Outfit

19. September:der «Talk like a pirate day», der «Sprich wie ein Pirat»-Tag gehört zu den klassischen Nerdfeiertagen. Arrr!

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Kaffeetasse wird von Kaffeeautomat gefüllt

1. Oktober:Für Nerds und Journalisten unverzichtbar – der Tag des Kaffees

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Eine rote Telefonzelle

6. Oktober:Am «Tag der gewaltfreien Kommunikation» sollten Sie sich nicht an Online-Shitstorms beteiligen. Gäbe schlechtes Karma! Oder rufen Sie doch mal in Ruhe mal jemanden an.

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Aus Tastatur gelöste Taste mit Aufschrift

9. November:Feiern wir den «Tag der Erfinder». Diese Any-Key-Taste hat es aber nicht zur Produktionsreife gebracht.

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Ein Roboter auf zwei Beinen

10. Novemberder «Welttag der Wissenschaft». Ohne Wissenschaft wäre auch der PCtipp nicht hier.

 © N24
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