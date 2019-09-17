Die 20 nerdigsten Feiertage

14. März:Einer der Lieblingsfeiertage der Nerds, der «Tag der Zahl Pi»! Wieso? Na, schreiben Sie das Datum 14.3. einmal auf amerikanische Art: 3.14(1592653589793 usw.). Pi wird für Kreisberechnungen benutzt: Durchmesser mal Pi ergibt Kreisumfang. Darum ein Rad als Symbolbild.
25. Mai:Und wieder ein superschöner Tag für Nerds, besonders jene, die «Per Anhalter durch die Galaxis» verschlungen haben: der Towel Day («Tag des Handtuchs»). Fans des Autors Douglas Adams haben den ersten Towel-Day zwei Wochen nach dessen Tod begangen, am 25. Mai 2001. Seither gilt dieser Tag jedes Jahr als Gedenktag.
Am letzten Freitag im Julibegehen wir (wie jedes Jahr) den «System Administrator Appreciation Day», also den Tag, an dem wir die Systemadministratoren in allen Serverräumen der Welt loben und preisen. Warum? Darum!Hierundhiereinige bildlich festgehaltene Gründe dafür.
IBM und ETH Zürich treiben die Entwicklung neuer Algorithmen voran, die KI, klassische Datenverarbeitung und Quantencomputing verbinden. In den nächsten zehn Jahren will man damit gemeinsam komplexe Probleme in Wirtschaft und Wissenschaft effizienter lösen.
Vodafone und der WWF haben ihr gemeinsames Kampagnenziel erreicht: Insgesamt wurden eine Million ungenutzter Handys gesammelt. Für jedes Gerät spendete der Netzbetreiber ein britisches Pfund für die Projekte der Naturschutzorganisation.
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