Künstliche Intelligenz
Für 21 Franken pro Monat gibt es Copilot Pro von Microsoft
Für Microsoft bedeutet die Ankündigung von Copilot Pro einem neuen Premium-Abonnement für Einzelpersonen und der Erweiterung von Microsoft Copilot für Microsoft 365 auf Unternehmen aller Grössen einen wichtigen Schritt in der KI-Entwicklung.
Für Einzelpersonen: Premium-Erlebnis mit Copilot Pro
Microsoft kündigt die Verfügbarkeit von Copilot Pro an, ein neues Premium-Abonnement, das die fortschrittlichsten Funktionen und Fähigkeiten von Microsoft Copilot für Einzelpersonen bereitstellt, die ihre Copilot-Erfahrung verbessern möchten. Copilot Pro bietet mehr Leistung, Produktivität und Kreativität beim Schreiben, Programmieren, Designen, Recherchieren oder Lernen.
Copilot Pro bietet:
- Ein einheitliches KI-Erlebnis, nahtlose Nutzung von Copilot Pro über verschiedene Geräte hinweg.
- Zugang zu Copilot Office in Word, Excel (derzeit nur als Preview und auf Englisch verfügbar), PowerPoint, Outlook und OneNote auf PC, Mac und iPad für Microsoft 365 Einzel– und Familienabonnenten.
- Prioritätszugang zu den neuesten KI-Modellen wie OpenAIs GPT-4 Turbo; sogar während Spitzenzeiten sorgt Copilot Pro für eine verbesserte Leistung; bald wird zudem die Möglichkeit bestehen zwischen den Modellen zu wechseln.
- Verbesserte KI-gestützte Bildgenerierung mit dem Image Creator von Designer (ehem. Bing Image Creator), einschliesslich 100 Boosts pro Tag für detailliertere und vielfältigere Bildformate.
- Die Möglichkeit, eigene Copilot GPTs zu erstellen – ein massgeschneiderter Copilot für ein bestimmtes Thema – im neuen Copilot GPT Builder (bald verfügbar) mit nur einem einfachen Satz von Anweisungen.
Copilot Pro ist ab sofort für 21 Frankenpro Monat und Nutzer verfügbar.
Für alle Unternehmen: Ausweitung von Copilot für Microsoft 365Das heutige Update beinhaltet:
- Breite Verfügbarkeit von Copilot für Microsoft 365 für Kleinunternehmen, verfügbar in den Microsoft 365 Business Premium und Business Standard Plänen. Kunden können zwischen einer und 299 Nutzerlizenzen für 30 USD pro Person und Monat erwerben.
- Entfernung der Mindestkaufanforderung von 300 Nutzerlizenzen für kommerzielle Pläne und die Verfügbarkeit von Copilot für Office 365 E3– und E5– Kunden.
- Kaufmöglichkeit von Copilot für Microsoft 365 über das Netzwerk von Microsoft Cloud Solution Provider Partnern.
- Berechtigung von Copilot für Microsoft 365 für Bildungseinrichtungen, die letzten Monat angekündigt wurde.
Copilot für Microsoft 365 ist ein leistungsstarkes Tool für Organisationen, das alle Arbeitsdaten – einschliesslich E-Mails, Meetings, Chats und Dokumente – umfasst. Mit natürlichen Sprachbefehlen, wie «Informiere mein Team, wie wir die Produktstrategie aktualisiert haben», kann Copilot Statusupdates auf Basis der täglichen Kommunikation erstellen. Die KI ist in gängige Apps wie Microsoft Teams integriert und unterstützt Menschen in Word bei der Kreativität, analysiert Daten in Excel, erstellt Präsentationen in PowerPoint, organisiert Ihren Outlook-Posteingang und fasst Teams-Meetings zusammen, unabhängig von Ihrer Teilnahme. Dank umfassender Sicherheit, Datenschutz und Compliance sowie dem Microsoft’s Customer Copyright Commitment, ermöglicht Copilot Unternehmen aller Grössen, mehr durch den Einsatz von KI zu erreichen.
Neue Features in CopilotMicrosoft erweitert kontinuierlich das Angebot von Copilot, um den Bedürfnissen einer wachsenden Nutzerbasis gerecht zu werden. Zu den neuesten Funktionen gehören:
- Copilot GPTs: Mit den Copilot GPTs sollen Nutzer bald eigene Copilot GPTs mit Hilfe des Copilot GPT Builders erstellen können. Ab heute verfügbar sind bereits Themen wie Fitness, Reisen und Kochen.
- Copilot Mobile-App: Jetzt verfügbar für Android und iOS, bietet die App die gleichen Fähigkeiten wie die PC-Version, einschliesslich des Zugriffs auf GPT-4 und Dall-E 3 für Bildgenerierung. App Download unter: Google Play Store oder Apple App Store.
- Integration von Copilot in die Microsoft 365 Mobile-App: Verfügbar für Android und iOS für Microsoft-Kontoinhaber, mit der Möglichkeit, Inhalte direkt in ein Word- oder PDF-Dokument zu exportieren. Diese Funktion wird im Laufe des nächsten Monats eingeführt. App Download unter Google Play Store oder Apple App Store.
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