Für 21 Franken pro Monat gibt es Copilot Pro von Microsoft

Für Microsoft bedeutet die Ankündigung von Copilot Pro einem neuen Premium-Abonnement für Einzelpersonen und der Erweiterung von Microsoft Copilot für Microsoft 365 auf Unternehmen aller Grössen einen wichtigen Schritt in der KI-Entwicklung.

Für Einzelpersonen: Premium-Erlebnis mit Copilot Pro

Microsoft kündigt die Verfügbarkeit von Copilot Pro an, ein neues Premium-Abonnement, das die fortschrittlichsten Funktionen und Fähigkeiten von Microsoft Copilot für Einzelpersonen bereitstellt, die ihre Copilot-Erfahrung verbessern möchten. Copilot Pro bietet mehr Leistung, Produktivität und Kreativität beim Schreiben, Programmieren, Designen, Recherchieren oder Lernen.

Copilot Pro bietet: