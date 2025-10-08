230-Millionen-Deal: Freenet kauft Mobilezone Deutschland

Die Freenet AG hat am Mittwochabend eine der grössten Transaktionen im deutschen Mobilfunkvertrieb der letzten Jahre bekanntgegeben. Das Unternehmen übernimmt über seine Tochtergesellschaft Freenet DLS GmbH sämtliche Geschäftsaktivitäten von Mobilezone Deutschland. Dazu gehören die Gesellschaften Mobilezone GmbH in Köln sowie Mobilezone Exchange GmbH in Bochum. Der Kaufpreis beträgt rund 230 Millionen Euro. Der Vollzug wird nach kartellrechtlicher Prüfung bis Ende 2025 erwartet.

Mobilezone Deutschland gehört mit über einer Million Vertragsabschlüssen pro Jahr und rund 300 Mitarbeitenden zu den grossen unabhängigen Anbietern im Markt. Zum Portfolio zählen bekannte Marken wie Sparhandy, Deinhandy, Handystar und High. 2024 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von knapp 780 Millionen Euro bei einem Ebitda von etwa 30 Millionen Euro.

„Die Übernahme von Mobilezone Deutschland ist eine strategisch wertvolle Ergänzung unseres bestehenden Vertriebsportfolios. Sie verstärkt unsere Präsenz im deutschen Mobilfunkmarkt und vertieft unsere Beziehungen zu den Netzbetreibern“, sagte Freenet-Chef Robin Harries. Finanzvorstand Ingo Arnold betonte, die Akquisition erfülle mit ihrem Cashflow-Profil die Anforderungen einer wertorientierten Kapitalallokation. Finanziert wird der Deal über zugesagte Kreditlinien.

Mobilezone fokussiert Schweiz

Auf Seiten von Mobilezone markiert die Transaktion einen klaren Schnitt. Der Schweizer Konzern zieht sich nach zehn Jahren aus dem deutschen Markt zurück und will sich künftig auf das Geschäft in der Schweiz konzentrieren. Dort betreibt Mobilezone 125 Shops und setzt auf Wachstumsfelder wie Device-as-a-Service, Fleet Management und das Second-Life-Geschäft mit wiederaufbereiteten Geräten. „Mit Freenet konnten wir eine neue Eigentümerin für unsere Geschäftsaktivitäten in Deutschland finden, die gute Voraussetzungen mitbringt, um dieses Geschäft weiterzuentwickeln“, erklärte Markus Bernhard, Exekutiver Delegierter des Verwaltungsrats.

Seit dem Markteintritt 2015 durch die Übernahme von EinsAmobile hatte Mobilezone nach eigenen Angaben rund 183 Millionen Euro in Deutschland investiert und insgesamt einen kumulierten Ebit von 250 Millionen Euro erzielt. Mit dem Verkaufserlös von 230 Millionen Euro erreiche man eine Rendite von 162 Prozent.

Die operative Führung von Mobilezone Deutschland wird künftig Feyzi Demirel übernehmen, bisher Chief Sales & Operations Officer. Der bisherige CEO Wilke Stroman bleibt der Freenet-Gruppe in beratender Funktion verbunden.

Partnerschaft mit MediaMarktSaturn verlängert

Parallel zur Übernahme verlängerte Freenet die exklusive Vertriebspartnerschaft mit MediaMarktSaturn um fünf Jahre. Damit bleibt das Unternehmen alleiniger Partner für den Verkauf eigener Tarife, der Originalprodukte von Telekom und Vodafone sowie weiterer Mobilfunkangebote in allen Märkten und Online-Kanälen von MediaMarkt und Saturn.

Mit der doppelten Weichenstellung – Übernahme von Mobilezone Deutschland und Verlängerung der MediaMarktSaturn-Kooperation – baut Freenet seine Position im deutschen Mobilfunkmarkt deutlich aus. Wachstumsimpulse erwartet das Unternehmen vor allem ab dem Geschäftsjahr 2026.