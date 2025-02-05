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Patrick Hediger
5. Feb 2025
Lesedauer 3 Min.

Zahlapp

773 Millionen TWINT Transaktionen im Jahr 2024

Das Wachstum von TWINT hat sich auch 2024 steil fortgesetzt. Die Zahl der Transaktionen stieg von 590 Millionen 2023 auf nun 773 Millionen im letzten Jahr.
© (Quelle: Twint)

Die Verwendung von TWINT beschränkt sich dabei nicht auf das Bezahlen von Einkäufen oder das Aufteilen von Beträgen unter Freunden nach dem gemeinsamen Abendessen. Vielmehr steht digitale Innovation in einer ganzen Reihe von Nutzungsszenarien im Vordergrund. Auf wie vielfältige Weise TWINT in den Schweizer Alltag integriert ist, zeigt sich anhand einiger Zahlen:

  • TWINT bewegt: Rund 77 Millionen Transaktionen wurden 2024 in den Bereichen Mobilität und öffentlicher Verkehr getätigt.
  • TWINT spart: Die Nutzenden haben im letzten Jahr rund 11 Millionen Franken zurückerhalten, weil sie ihre Parkzeit in der TWINT App frühzeitig und minutengenau beenden konnten.
  • TWINT vereint: Über 40’000 Vereine und gemeinnützige Organisationen nutzen TWINT zum Sammeln von Spenden sowie für Mitgliedschaftsgebühren und die Veranstaltung von Anlässen.
  • TWINT für Jung und Alt: Die App darf ab 12 Jahren genutzt werden. Die ältesten Nutzerinnen und Nutzer sind über 100 Jahre alt.
  • Mit TWINT gewinnen: Fast 6 Millionen Mal haben die Nutzenden bei der neuen Funktion «Spin & Win» in der TWINT App am Gewinnrad gedreht.
  • TWINT punktet: Weit über eine Million Kundenkarten wie Coop Supercard, Migros Cumulus, Manor Treuekarte und viele weitere wurden bereits in der TWINT App hinterlegt und sind damit an der Kasse jederzeit im Handumdrehen griffbereit.
  • TWINT baut Hürden ab: Rund 46’000 neue Händler können seit vergangenem Jahr dank dem TWINT QR-Code-Sticker ohne technische Infrastruktur am digitalen Zahlungsverkehr teilnehmen.
  • Mit TWINT profitieren: Rund 300’000 Mal haben Nutzende mit der Funktion «Super Deals» von wöchentlichen attraktiven Rabatten und Sonderangeboten profitiert.
  • Mit TWINT schenken: Mehr als 3 Millionen Guthabenkarten für Händler wie Netflix, Spotify, PlayStation, Zalando und viele weitere wurden über die Funktion «Digitale Gutscheine» in der TWINT App gekauft.

Siehe auch: Alles über Twint, Twint meldet über 1 Million hinterlegte Kundenkarten und Twint führt Funktion «Später bezahlen» ein.

© Quelle: Twint

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