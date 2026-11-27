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Black-Friday-Check: ASUS Notebook TUF Gaming F16 FX608JMI-TU238W für Fr. 1249.-. Verbaut beim Gaming-Laptop (35 x 27 x 3 cm, B x L x H) ist ein Intel Core i7-14650HX Prozessor. Die CPU hat 16 Kerne, einen Basistakt von 3,7 GHz und einen maximalen Takt von 5,2 GHz. Die Arbeitsspeicherkapazität beträgt 16 GB, der SSD-Speicher 1 Terabyte. Als Grafikkarte kommt eine NVIDIA GeForce RTX 5060 mit 8 Gigabyte GDDR7 zum Einsatz. Das IPS-Display (16:10) misst 16 Zoll (40,6 cm) bei einer Die Auflösung von 1920 x 1200 Pixel im WUXGA-Format. Die Konnektivität umfasst Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, einen LAN-Anschluss mit 1 Gbit, einen HDMI-Anschluss und gleich 5 USB-Ports. Vorhanden sind ein Thunderbolt 4 USB Typ C, ein USB 3.1 Gen2 Typ C und drei USB 3.1 Gen2 Typ A. Ausserdem gibt es USB-C Power Delivery mit DisplayPort Alt Mode. Das Betriebssystem ist Windows 11 Home. Die Tastatur hat QWERTZ-CH-Layout mit Ziffernblock und Beleuchtung. Ein Touchscreen ist nicht vorhanden. Der Akku hat 70 Wattstunden. Das Notebook kommt dabei auf ein Gewicht von 2,2 Kilogramm.

Kurzfazit: Das TUF Gaming F16 bietet für den Brack-Black-Week-Preis eine sehr starke Ausstattung. Der 16-Kern-i7 und die RTX 5060 liefern genügend Leistung für aktuelle Spiele in Full-HD-Plus. Der Laptop ist robust gebaut und bietet viele Anschlüsse inklusive Thunderbolt 4. Wer einen 16-Zoll-Gamer mit Schweizer Tastatur sucht, erhält hier ein überzeugendes Angebot.

