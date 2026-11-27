Black Friday
ASUS Notebook TUF Gaming F16 FX608JMI-TU238W um 21 Prozent günstiger
Sie wollen unabhängige Tests und künftig über Kaufberatungen aktuell informiert werden? Dann haben wir genau das richtige Black-Friday-Angebot, und ein schönes Weihnachtsgeschenk obendrein. Gönnen Sie sich unser PCtipp-Heft im Black-Friday-Jahres-Abo-Preis von 36 Franken (!!) statt 56 Franken. Hier können Sie sich geschwind informieren und es erwerben. Das Angebot ist nur bis einschliesslich 27. November gültig. Mit einem Abo erhalten Sie auch Zugriff auf unser PDF-Heftarchiv. Und: Sie unterstützen mit einem PCtipp-Abo unsere wertvolle, unabhängige Arbeit und Fortbestand.
Wo: www.brack.ch
Black-Friday-Check: ASUS Notebook TUF Gaming F16 FX608JMI-TU238W für Fr. 1249.-. Verbaut beim Gaming-Laptop (35 x 27 x 3 cm, B x L x H) ist ein Intel Core i7-14650HX Prozessor. Die CPU hat 16 Kerne, einen Basistakt von 3,7 GHz und einen maximalen Takt von 5,2 GHz. Die Arbeitsspeicherkapazität beträgt 16 GB, der SSD-Speicher 1 Terabyte. Als Grafikkarte kommt eine NVIDIA GeForce RTX 5060 mit 8 Gigabyte GDDR7 zum Einsatz. Das IPS-Display (16:10) misst 16 Zoll (40,6 cm) bei einer Die Auflösung von 1920 x 1200 Pixel im WUXGA-Format. Die Konnektivität umfasst Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, einen LAN-Anschluss mit 1 Gbit, einen HDMI-Anschluss und gleich 5 USB-Ports. Vorhanden sind ein Thunderbolt 4 USB Typ C, ein USB 3.1 Gen2 Typ C und drei USB 3.1 Gen2 Typ A. Ausserdem gibt es USB-C Power Delivery mit DisplayPort Alt Mode. Das Betriebssystem ist Windows 11 Home. Die Tastatur hat QWERTZ-CH-Layout mit Ziffernblock und Beleuchtung. Ein Touchscreen ist nicht vorhanden. Der Akku hat 70 Wattstunden. Das Notebook kommt dabei auf ein Gewicht von 2,2 Kilogramm.
Kurzfazit: Das TUF Gaming F16 bietet für den Brack-Black-Week-Preis eine sehr starke Ausstattung. Der 16-Kern-i7 und die RTX 5060 liefern genügend Leistung für aktuelle Spiele in Full-HD-Plus. Der Laptop ist robust gebaut und bietet viele Anschlüsse inklusive Thunderbolt 4. Wer einen 16-Zoll-Gamer mit Schweizer Tastatur sucht, erhält hier ein überzeugendes Angebot.
Kommentare