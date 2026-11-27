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Black-Friday-Check: Canon Fotokamera EOS R6 Mark II Body für Fr. 1299.-. Die Canon Fotokamera EOS R6 Mark II Body ist eine «schnelle» und leise Vollformatkamera mit professionellen Funktionen für Filmproduktionen. Der Bildsensor ist ein 35-mm-Vollformat CMOS Sensor mit 24 Megapixeln im Format 3 zu 2. Dank der grossen Sensorfläche haben einzelne Pixel mehr Platz, was das Rauschverhalten verbessert. Die Standard-ISO geht sogar bis zu 102400. Die Kamera löst extrem schnell mit bis zu 40 Bildern pro Sekunde bei voller AF/AE Nachführung aus. Der Autofokus arbeitet mit Deep Learning und erkennt Menschen, Tiere, Pferde, Flugzeuge und Züge. Der Bildstabilisator IBIS kompensiert bis zu 8 Stufen. Zweiter Pluspunkt: Video gibts mit 4K60p Oversampled ohne Crop und 6K60p RAW bei externer Aufzeichnung über Micro-HDMI. Die Video-Aufnahmezeit beträgt bis zu 6 Stunden. Das Videoformat umfasst H.264 und H.265, Codec MPEG-4, Bildwiederholrate 1080p bis 180 fps und 4K bis 60 fps. Schnittstellen sind 3,5 mm Klinke, Bluetooth, Micro-HDMI, USB-C 3.1 Gen2 mit Power Delivery, WLAN und GPS ist allerdings nicht vorhanden. Als Speicherkarten können SD, SDHC und SDXC UHS-II eingesetzt werden. Der Lithium-Ion-Akku LP-E6NH hat eine Kapazität von 2130 mAh und 15,33 Wh, bei 7,2 Volt. Der elektronische Sucher und ein neigbares und schwenkbares Display runden die gelungen Ausstattung ab. Das Gehäuse ist spritzwasser- und staubgeschützt. 14 9 x 8 cm bei einem Gewicht von 588 Gramm (ohne Akku). Wichtig: Der Lieferumfang umfasst nur Body, Gehäusedeckel R-F-5, Zubehörschuh-Abdeckung, Tragegurt, Ladegerät LC-E6E, Akku LP-E6NH und Kabel.

Kurzfazit: Auch wenn nicht meher ganz neu (Baujahr 2022) gefällt die EOS R6 Mark II aufgrund des Vollformat, Top-Speed und starkem Autofokus. Für Foto und Video ist sie hybrid einsetzbar. Für Fr. 1299.- ist der Cam-Body ein Top-Black-Week-Angebot für ambitionierte Fotografen und Filmemacher.