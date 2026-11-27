27. Nov 2026
Lesedauer 2 Min.
Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 47
In der Kalenderwoche 47 vom 16. bis 22.. November 2026 standen die Artikel «GTA 6 Vice City in Bildern aus Miami» und «Notebook Acer Aspire 18 AI im PCtipp-Test» oben in der Gunst unserer Leserschaft.
Die Kalenderwoche 47 von diesem Jahr 2026 dauerte vom 16. bis 22. November 2026. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.
Rang 1
GTA 6 Vice City in Bildern aus Miami
Rang 2
Notebook Acer Aspire 18 AI im PCtipp-Test
Rang 3
Medion ERAZER Tank X15 (MD340130) im PCtipp-Test
Rang 4
Devolo-Mesh-Set (3er-Pack) BE9300 im PCtipp-Test
Rang 5
SWISSGEO vereinfacht Zugang zu offiziellen Geoinformationen der Schweiz
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