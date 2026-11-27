Black Friday
HP OmniBook X Flip 2-in-1 16-cb0717nzx um 36 Prozent günstiger
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Black-Friday-Check: HP OmniBook X Flip 2-in-1 16-cb0717nzx für Fr. 799.95. Kein gewöhnliches Convertible: Das 16 Zoll grosse HP OmniBook X Flip 2-in-1 16-cb0717nzx ist Intels Core Ultra 7, 16 GB RAM und 512 GB SSD ausgestattet. Je nachdem, wie der IPS-Touchscreen bewegt und gedreht wird, lässt sich das Flip als klassisches Laptop, Tablet, im Zeltmodus oder für Präsentation nutzen. Damit richtet es sich sowohl an geschäftliche als auch an private Anwender. Angetrieben wird es von einem Intel Core Ultra 7 355 Prozessor mit einer maximalen Taktfrequenz von 4,7 GHz. Der CPU stehen 16 GB Arbeitsspeicher, eine 512 GB grosse SSD zur Seite. Als 3D-Einheit greift das Convertible auf die integrierte Intel-Arc-130V-Grafikchip zurück. Das Windows-11-Home-Notebook verfügt über verschiedene Anschlussmöglichkeiten, darunter je ein USB-Type-A-, USB-Type-C- und HDMI-Port.
Kurzfazit: Das OmniBook X Flip 16 ist ein starkes Convertible. Bedienung, Gesamtkonzept und nicht zuletzt der Black-Friday-Preis von Interdiscount sind die grossen Pluspunkte.
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