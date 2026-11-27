Black Friday
Nintendo-Switch-2-Bundle um 14 Prozent günstiger
Sie wollen unabhängige Tests und künftig über Kaufberatungen aktuell informiert werden? Dann haben wir genau das richtige Black-Friday-Angebot, und ein schönes Weihnachtsgeschenk obendrein. Gönnen Sie sich unser PCtipp-Heft im Black-Friday-Jahres-Abo-Preis von 36 Franken (!!) statt 56 Franken. Hier können Sie sich geschwind informieren und es erwerben. Das Angebot ist nur bis einschliesslich 27. November gültig. Mit einem Abo erhalten Sie auch Zugriff auf unser PDF-Heftarchiv. Und: Sie unterstützen mit einem PCtipp-Abo unsere wertvolle, unabhängige Arbeit und Fortbestand.
Black-Friday-Check: Nintendo-Switch-2-Bundle (Nintendo Switch 2 + Mario Kart World + Switch Online) für Fr. 449.95. Im grossen Nintendo-Switch-2-Bundle gibt's neben der Konsole noch Mario Kart World und eine 3-monatiger Mitgliedschaft für Nintendo-Switch-Online. Der Speicher der Konsole beträgt 256 Gigabyte und ist erweiterbar per microSD-Express auf bis zu 2 Terabyte. Das Display ist ein 7,9 Zoll kapazitiver Touchscreen mit 1920 x 1080 Full-HD-Auflösung, HDR10-Unterstützung. Gedockt sind bis zu 1440p mit 120 Hertz und 4K mit 60 Hertz über HDMI möglich. Die neuen Joy-Con-2-Controller haben eine Magnetverbindung statt Schiene und Mausfunktionen in kompatiblen Spielen, dazu Bewegungssensoren, «HD-Vibration 2» und eine verbesserte Ergonomie. Zudem ist auch ein Mikrofon mit Noise Cancelling integriert.
Kurzfazit: Das Switch-2-Bundle ist der ideale Einstieg mit einem Top-Spiel plus Online-Zugang. Für den Black-Friday-Preis von Fr 449.95 empfiehlt sich das Bundle für Familien und Fans.
Kommentare