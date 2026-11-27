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Black-Friday-Check: Nintendo-Switch-2-Bundle (Nintendo Switch 2 + Mario Kart World + Switch Online) für Fr. 449.95. Im grossen Nintendo-Switch-2-Bundle gibt's neben der Konsole noch Mario Kart World und eine 3-monatiger Mitgliedschaft für Nintendo-Switch-Online. Der Speicher der Konsole beträgt 256 Gigabyte und ist erweiterbar per microSD-Express auf bis zu 2 Terabyte. Das Display ist ein 7,9 Zoll kapazitiver Touchscreen mit 1920 x 1080 Full-HD-Auflösung, HDR10-Unterstützung. Gedockt sind bis zu 1440p mit 120 Hertz und 4K mit 60 Hertz über HDMI möglich. Die neuen Joy-Con-2-Controller haben eine Magnetverbindung statt Schiene und Mausfunktionen in kompatiblen Spielen, dazu Bewegungssensoren, «HD-Vibration 2» und eine verbesserte Ergonomie. Zudem ist auch ein Mikrofon mit Noise Cancelling integriert.

Kurzfazit: Das Switch-2-Bundle ist der ideale Einstieg mit einem Top-Spiel plus Online-Zugang. Für den Black-Friday-Preis von Fr 449.95 empfiehlt sich das Bundle für Familien und Fans.