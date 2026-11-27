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Black-Friday-Check: DAB+/Internet-Radio Teufel RADIO 3SIXTY für Fr. 219.-. Das DAB+-/Internet-Radio Teufel RADIO 3SIXTY spielt Musik über DAB+, Internetradio und FM sowie über Amazon Music, Spotify, USB-Playback und Bluetooth verlustfrei direkt vom Smartphone. Es gibt über 1000 Radiosender über DAB+, Internet oder FM-Empfang. Der Klang, so der Hersteller, ist auf 360 Grad ausgelegt: «Egal wo man sich im Raum befindet, strahlt das Radio in alle Richtungen den gleichen klaren Sound ab.» Das Radio ist ein 2.1-System. Konkret besteht es aus zwei Breitbandlautsprecher (Hoch- und Mitteltöner) sowie einem Downfire-Subwoofer für den Bass. Das Radio fasst bis zu 150 Speicherplätze, darunter je 30 für UKW und DAB+, 30 für Podcasts und Internetradio zusammen, 8 für Amazon Music und 10 für Spotify Connect. Die Bedienung erfolgt per Fernbedienung, Teufel Remote App für iOS und Android oder direkt am Gerät über Drehregler und Stationstasten. Weitere Features sind ein dimmbares grosses Farbdisplay für Uhrzeit, Sender und Titel, Weckfunktion mit zwei Weckzeiten, AUX-Eingang, Powerbank-Funktion sowie eine Teleskopantenne zum Einklicken.

Kurzfazit: Das RADIO 3SIXTY ist ein druckvolles Radio mit starkem 360-Grad-Sound. Für Liebhaber von DAB+, Internetradio und Streaming ist es ein Top-Design-Radio und ein Hingucker obendrein.