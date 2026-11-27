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Black-Friday-Check: Saug- und Wischroboter Dreame X60 Pro Ultra Complete für Fr. 849.95. Der Dreame X60 Pro Ultra Complete ist ein Saug- und Wischroboter. Der Roboter eignet sich für Hartböden, Teppiche inklusive Tierhaare. Gesaugt wird mit bis zu 42000 Pa. Die PowerDock-Wartungsstation kümmert sich von der Schmutzaufnahme bis zur Reinigung der Mopps um die Wartung. Für die Reinigung bis in die Ecken nutzt das Gerät die «Dual UltraExtend» Arm-Technologie. Seitenbürste und Wischmopp fahren dabei aus. Damit erreichen sie Bereiche entlang von Wänden, Möbeln und Sockelleisten. Die Reichweite beträgt bis zu 18 Zentimeter beim Mopp und 12 Zentimeter bei der Bürste. Die «HyperStream Detangling DuoBrush 2.0» reduziert das Verheddern von Haaren. Das ist praktisch für Haushalte mit Haustieren. Teppiche erkennt der Roboter automatisch. Er passt die Reinigung entsprechend an. Das «AI OmniSight System 3.0» nutzt KI, 3D-Sensoren und Kameras. So erkennt und umfährt der Roboter Hindernisse. Gereinigt werden auch verwinkelte Wohnungen systematisch. Hindernisse können bis zu einer Höhe von 10 Zentimetern überwunden werden. Das Wischsystem besteht aus dualen Omni-Scrub-Mopps. Diese drehen mit 280 Umdrehungen pro Minute und 15 Newton Anpressdruck. Die Mopps können bis zu 21,5 Millimeter angehoben werden. Der Akku hat 5000 mAh. Die Laufzeit beträgt bis zu 242 Minuten beim Saugen.

Die PowerDock-Station leert den Staubbehälter selbstständig. Sie reinigt die Mopps mit bis zu 100 Grad heissem Wasser. Auch das Waschbrett wird gereinigt. Der Staubbehälter im Roboter fasst 310 Milliliter, der Frischwassertank 4,2 Liter, der Abwassertank 3 Liter.



Kurzfazit: Der X60 Pro Ultra Complete bietet eine gründliche Rundum-Reinigung mit hoher Saugkraft. Für einen Black-Friday-Preis von Fr. 849.95 eignet er sich für grössere Wohnungen und Haushalte mit Tieren.