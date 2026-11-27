Black Friday: der PCtipp Live-Ticker 2026
Heute ist Black Friday – der offizielle Rabatt-Tag und inoffizieller Beginn des Weihnachtsverkaufs. PCtipp analysiert die Angebote aller wichtigen Händler und erklärt, welche Rabatte sich lohnen und warum – im Liveticker. Beachten Sie auch unsere Black-Friday-Einkauftipps, damit Sie keinem Betrüger oder Altgerät auf den Leim gehen.
Sie bereuen einen Kauf? Erfahren Sie mehr über Rückgaberecht, Garantien oder Reparaturrecht in der Schweiz in unseren Videos.
Unser Live-Ticker
Aktion PCtipp
Was: Jahresabo PCtipp E-Paper
Wo: unter PCtipp.ch
Wann: ab sofort
Preis: Fr. 36.– (statt Fr. 56.–)
Merkmale: PCtipp berichtet nicht nur über den Black Friday – wir begehen den «Feiertag der Schnäppchen» auch selber. Unser E-Paper-Jahresabonnement – mit zwölf monatlichen Ausgaben und zwei Spezialheften – gibts anlässlich des Black Friday für nur 36 Franken für ein ganzes Jahr (Normalpreis: 56 Franken).
Profitieren Sie von diesem Schnäppchen und erfahren Sie jeden Monat das Neuste über PCs, Internet, Mobilgeräte samt Tipps, Tricks, Workshops und Kaufratgebern.
Hier die Links zu den Meldungen mit den PCtipp Black Friday Kaufempfehlungen:
Sicherheitskamera TP-Link Tapo C645D Kit um 16 Prozent günstiger
Samsung Galaxy S26 Ultra (256GB) um 9 Prozent günstiger
FRITZ!Box 7690 International um 23 Prozent günstiger
ASUS Notebook TUF Gaming F16 FX608JMI-TU238W um 21 Prozent günstiger
OLED-Fernseher LG TV OLED65C69 um 53 Prozent günstiger
Bluetooth-Soundbox JBL Flip 7 um 29 Prozent günstiger
Farblaser-MFG HP LaserJet 3302fdw um 40 Prozent günstiger
Gaming-PC Acer Orion 3000 um 41 Prozent günstiger
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