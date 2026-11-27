Heute ist Black Friday – der offizielle Rabatt-Tag und inoffizieller Beginn des Weihnachtsverkaufs. PCtipp analysiert die Angebote aller wichtigen Händler und erklärt, welche Rabatte sich lohnen und warum – im Liveticker. Beachten Sie auch unsere Black-Friday-Einkauftipps, damit Sie keinem Betrüger oder Altgerät auf den Leim gehen.

Sie bereuen einen Kauf? Erfahren Sie mehr über Rückgaberecht, Garantien oder Reparaturrecht in der Schweiz in unseren Videos.

Unser Live-Ticker

Aktion PCtipp

Was: Jahresabo PCtipp E-Paper

Wo: unter PCtipp.ch

Wann: ab sofort

Preis: Fr. 36.– (statt Fr. 56.–)

Merkmale: PCtipp berichtet nicht nur über den Black Friday – wir begehen den «Feiertag der Schnäppchen» auch selber. Unser E-Paper-Jahresabonnement – mit zwölf monatlichen Ausgaben und zwei Spezialheften – gibts anlässlich des Black Friday für nur 36 Franken für ein ganzes Jahr (Normalpreis: 56 Franken).

Profitieren Sie von diesem Schnäppchen und erfahren Sie jeden Monat das Neuste über PCs, Internet, Mobilgeräte samt Tipps, Tricks, Workshops und Kaufratgebern.

Hier die Links zu den Meldungen mit den PCtipp Black Friday Kaufempfehlungen: