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Black-Friday-Check: Security-Cam TP-Link Tapo C645D Kit für Fr. 119.-. Das TP-Link Tapo C645D Kit ist ein umfassendes, nach IP65 wetterfestes Sicherheitskamera-System für zuverlässige Heimüberwachung, inklusive Solarpanel zum autarken Betrieb. Die Kamera bietet 2K-QHD-Auflösung (2304 x 1296 Pixel) mit 3 Megapixel für detaillierte Videoaufnahmen. Das System nutzt Dual-Lens-Technologie mit zwei Linsen. Linse 1 ist ein Weitwinkel mit 165 Grad Sichtfeld, Linse 2 ist ein 6-mm-Teleobjektiv mit 65,5 Grad. Klasse ist das Zusammenspiel: Linse 2 schwenkt und neigt automatisch und verfolgt das Ziel, das Linse 1 erkannt hat. Zudem verfügen die Kameras über Farbnachtsicht-Technologie, die Vollfarben-Überwachung selbst bei schwachen Lichtverhältnissen und bis zu 10 Metern ermöglicht.

Eine 10000 mAh Akku hält bis zu 120 Tage pro Ladung, also bis zu vier Monate. Ein Stunde direktes Sonnenlicht reicht aus, so TP-Link, um die Kamera täglich geladen zu halten. Die Einbindung erfolgt kabellos über 2,4 GHz und 5 GHz WLAN. Erkannt werden Bewegung, Personen, Tiere und Fahrzeuge. Für die Zwei-Wege-Audio-Kommunikation ist ein Mikrofon, und Lautsprecher verbaut. Der Integrierte Licht- und Audioalarm ergänzen die Top-Ausstattung.



Kurzfazit: Das Tapo-C645D-Kit vom Hersteller TP-Link kombiniert Dual-2K mit Solar und zeigt zwei Bereiche gleichzeitig. Für den Balck-Friday-Preis von Fr. 119.- ist es eine leistungsstarke, wartungsfreie Aussenlösung mit grosser Abdeckung, starkem Zoom und langer Akkulaufzeit.