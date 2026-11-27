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Black-Friday-Check: Security-Cam TP-Link Tapo C645D Kit für Fr. 279.-. Der Sony WH-1000XM6 (254 Gramm) ist ein Over-Ear Kopfhörer mit aktiver Geräuschuinterdrückung (ANC = Active Noise Cancelling). Im Vergleich zur 5er-Version ist die Bauform geschlossener, faltbar mit drehbaren Ohrmuscheln und kommt zudem mit einer neu gestalteten Tragetasche mit Magnetverschluss. Das Modell ist sowohl kabelgebunden wie auch kabellos nutzbar. Schöne Beilage ist das 1,2 Meter lange Kabel, das an die 3,5-mm-Klinke des Kopfhörer gesteckt wird. Im Kopfhörer werkelt Sonys HD-Prozessor QN3, der insgesamt zwölf Präzisionsmikrofone abgleicht und so Umgebungsgeräusche herauszufiltern. Der integrierte NC Optimizer passt sich unterwegs automatisch an die Umgebung an. Für präzise Klangwiedergabe hat der Hersteller einen Audioprozessor mit High-Resolution-Audio verbaut. Zur weiteren Ausstattung: Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 30 Stunden. Laden erfolgt über USB-C mit USB-Power-Delivery von bis zu 21 Watt.

Kurzfazit: Der WH-1000XM6 ist Sonys Topmodell unter den ANC-Kopfhörer - ideal für Pendler, die Komfort suchen. Das Black-Friday-Angebot von digitec ist genauso spitze.