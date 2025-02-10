Anzeige
Anzeige
Anzeige
Platzhalter-Person.webp
ESET Deutschland GmbH
10. Feb 2025
Lesedauer 4 Min.

Publireportage

Achtung, Datendiebe! So schützen Sie Ihre Identität

Was haben Schauspieler Will Smith, New Yorks ehemaliger Bürgermeister Michael Bloomberg und der Techgigant Mark Zuckerberg gemeinsam? Sie sind in den letzten Jahren allesamt Opfer von Identitätsdiebstahl geworden.
© (Quelle: ESET)

Der Fall von Zuckerberg, Gründer von Facebook und Meta, ist besonders bemerkenswert: Im Jahr 2016 nutzten Hacker seine Anmeldedaten für das soziale Netzwerk LinkedIn, um sein Konto zu kapern. Seine Nutzerinformationen landeten wie Millionen andere durch ein Datenleck vier Jahre zuvor im Netz. Für Zuckerberg ging der Vorfall noch glimpflich aus: Er trug nur ein angekratztes Image davon. Häufiger ist der Verlust hoher Geldbeträge die Folge.

Cyberganoven nutzen raffinierteste Methoden, um private Daten zu stehlen und sie für ihre Machenschaften zu missbrauchen – vom Vor- und Nachnamen über die E-Mail-Adresse bis hin zur Postanschrift. Wer jetzt denkt, Identitätsdiebstahl betrifft nur Prominente und Personen in der Öffentlichkeit, denkt falsch: Jeder zehnte Deutsche ist bereits Opfer von dieser Form des Datenklaus geworden – die Gefahr ist praktisch greifbar.

Klingt unlösbar? Ist es aber nicht. Der IT-Sicherheitshersteller ESET bietet mit seinem Identitätsschutz die passende Gegenmassnahme, um Ihre sensiblen Daten vor Missbrauch zu schützen.

© Quelle: ESET

Identitätsschutz – Ihr digitaler Schutzengel

Diese Funktion von ESET ist für Privatanwender gedacht, die das Maximum an Datenschutz wollen. Der Identitätsschutz ist speziell darauf ausgelegt, Missbrauch von persönlichen Daten zu erkennen. Wie funktioniert das? ESET durchsucht zahllose Webseiten im Dark Web, in Chatrooms, Blogs und anderen Datenquellen, um festzustellen, ob Ihre Daten illegal gehandelt oder verkauft werden. Sollten Ihre Informationen irgendwo auftauchen, erhalten Sie umgehend eine Warnung direkt auf Ihr Smartphone, Tablet oder Ihren Computer. Hiermit haben Sie die Möglichkeit, sofortige Gegenmassnahmen zu ergreifen und potenzielle Schäden zu verhindern.

Welche Daten werden überprüft?

Der Identitätsschutz von ESET nimmt Ihre persönlichen Informationen unter die Lupe. Das sind zum Beispiel Vor- und Nachname, Adresse mit Strasse, Stadt, Postleitzahl und Land und auch bis zu zehn E-Mail-Adressen.

Warum ist Identitätsschutz so wichtig?

Nicht nur Prominente sind von Online-Kriminalität betroffen. Die häufigsten Ziele von Cyberkriminellen sind Privatpersonen und Unternehmen. Zu den weniger gravierenden Folgen zählen beispielsweise Abonnements für Streaming-Dienste und Online-Bestellungen unter falschem Namen. Im schlimmsten Fall können Hacker im Namen ihrer Opfer Kredite aufnehmen und einen Schaden von mehreren tausend Euro verursachen. Auch Inkassoverfahren bei Identitätsdiebstahl und Bestellungen über fremde Konten sind möglich.

Weil es immer mehr persönliche Daten gibt, die online geteilt werden, ist ein Identitätsschutz unerlässlich. Zudem kann es bei Herstellern und Dienstleistern jederzeit zu einem Datenleck kommen. Cyberkriminelle nutzen oft gestohlene Informationen, um Identitätsklau, Finanzbetrug und andere Straftaten zu begehen. Der Identitätsschutz von ESET bietet hier ein zusätzliches Mass an Sicherheit, indem er im Fall der Fälle warnt, bevor es zu spät ist.

Fazit

In einer Zeit, in der Cyberbedrohungen immer ausgeklügelter werden, ist der Schutz Ihres digitalen Ichs wichtiger denn je. Mit dem Identitätsschutz von ESET haben Sie einen zuverlässigen Partner an Ihrer Seite, der Ihre Daten rund um die Uhr überwacht und Sie im Falle eines Sicherheitsvorfalls sofort informiert. Schützen Sie sich vor den Risiken des digitalen Zeitalters, um Ihre Identität sicher und geschützt zu halten.

Der Identitätsschutz ist im Lösungspaket ESET HOME Security Ultimate enthalten.

Inhalt

Kommentare

Publireportage
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare