ESET Deutschland GmbH

Viele kleine Unternehmen unterschätzen Cyberrisiken – bis plötzlich nichts mehr geht. Wie Sie mit einer speziell für KMU und Selbstständige entwickelten Lösung typische Schwachstellen schliessen, verrät Ihnen dieser Artikel.
Was haben Schauspieler Will Smith, New Yorks ehemaliger Bürgermeister Michael Bloomberg und der Techgigant Mark Zuckerberg gemeinsam? Sie sind in den letzten Jahren allesamt Opfer von Identitätsdiebstahl geworden.
Ein weitverbreiteter Mythos ist noch immer, dass nur grosse Unternehmen von Cyberattacken bedroht sind. Tatsächlich stehen KMUs (kleine und mittlere Unternehmen) genauso im Visier von Angreifern. Der IT-Sicherheitshersteller Eset zeigt, wie sich Firmen wappnen können.
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