ESET Deutschland GmbH

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So schützen sich kleine Firmen wirksam

Ein weitverbreiteter Mythos ist noch immer, dass nur grosse Unternehmen von Cyberattacken bedroht sind. Tatsächlich stehen KMUs (kleine und mittlere Unternehmen) genauso im Visier von Angreifern. Der IT-Sicherheitshersteller Eset zeigt, wie sich Firmen wappnen können.